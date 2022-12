Putin sætter missiler op på omstridt ø

Konflikten har ulmet siden 1945.

Men ikke siden Anden Verdenskrigs afslutning har Japan og Rusland udvekslet skud mod hinanden.

Nu puster Putins Rusland til ilden ved at stille missiler op på den omstridte ø-gruppe Kurilerne få hundrede meter fra netop Japan.

Et billede fra den japanske by Hokkaido, hvorfra man kan skimte den russisk-kontrollerede ø Kunashiri. Foto: Ritzau Scanpix

Strategiske missiler

Ifølge Ruslands forsvarsministerium er der tale om forsvarsmissilsystemer, der skal placeres strategisk på en række af de øer, der strækker sig mellem Japan og den russiske Kamchatka-halvø, skriver CNN.

De russiske Bastion-systemer, som har missiler med en rækkevidde på op til 500 kilometer, blev blandt andet indsat på øen Paramushir, meddelte det russiske forsvarsministerium mandag.

'Kysttjenestemænd fra Stillehavsflåden vil holde vagt døgnet rundt for at kontrollere det tilstødende vandområde og strædezoner', lyder det i en erklæring.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, styrker Ruslands dominans over Kurilerne. Foto: Sputnik/Reuters

Strid om fiskeri

De to stridende parter Rusland og Japan stod på hver sin side i Anden Verdenskrig, hvor Japan led et svidende nederlag. Det betød, at russerne kunne tage kontrollen med ø-gruppen Kurilerne.

Siden 1957 har de to lande så årligt indgået en aftale om fiskeri i farvandet ved Kurilerne, men i år har krigen i Ukraine ifølge norske VG betydet, at levebrødet for mange japanere er særdeles usikkert.

'Rusland besætter ulovligt Kurilerne', lød det nemlig for første gang i årevis fra japansk side før forhandlingerne i april.

- Dette er et stort vendepunkt for forholdet mellem Rusland og Japan, sagde Yennie Lindgren, seniorforsker ved Norsk Udenrigspolitisk Institut, dengang til VG.

Ikke med i fredsforhandlinger

Rusland har efterfølgende trukket sig fra de årlige fredsforhandlinger, som især omhandler fiskerirettigheder for fiskere fra de to lande på grund af Japans fordømmelse af krigen i Ukraine.

- Jeg tror, Japan har forstået, at det er vigtigt at komme med en meget klar besked til Rusland, og det har de gjort, lød det fra seniorforskeren.

Både Japan og USA har tirsdag været ude og kritisere Ruslands opstilling af missilsystemerne.

