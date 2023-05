Putin siger tillykke

Ruslands præsident har nok at se til med krigen i Ukraine, men søndag aften havde han alligevel tid til at rette fokus mod Tyrkiet.

Imens oppositionens kandidat, Kemal Kilicdaroglu, talte, rullede der en hilsen fra Rusland ind.

følge nyhedsbureauet Reuters kalder Putin sejren 'et naturligt resultat' af Erdogans 'uselviske arbejde som leder af Tyrkiet'.

Putin sætter pris på Erdogans bidrag til at styrke det tyrkisk–russiske forhold.

Erdogan erklærer sig selv som vinder af præsidentvalget i Tyrkiet

Inden valget nåede Tyrkiets præsident da også at hylde forholdet mellem de to lande. Det gjorde han i et interivew med det amerikanske medie CNN, ligesom han fortalte, at Tyrkiet har et 'specielt' og voksende forhold til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Vi er ikke et sted, hvor vi kunne finde på at indføre sanktioner mod Rusland, som Vesten har gjort det. Vi er ikke bundet af de vestlige sanktioner, siger han.

Annonce:

Præsidenten understregede også, at Tyrkiet er en stærk stat, der har et positivt forhold til Rusland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud blandt Erdogans tilhængere tidligere på aftenen. Foto: MURAD SEZER, Ritzau Scanpix

Fejrer sejren

Glade tilhængere af Recep Tayyip Erdogan er allerede gået på gaden for at fejre det, der kunne ligne et genvalg.

Med 98,94 procent af stemmerne talt op - i skrivende stund - har præsident Recep Tayyip Erdogan en føring med 52,07 procent af stemmerne ved søndagens anden og afgørende runde af præsidentvalget i Tyrkiet.

Også i de officielle optællinger fører Erdogan klart.

Den øverste valgmyndighed, YSK, melder, at Erdogan har opbakning fra 53,41 af stemmerne med 75,42 procent af stemmerne talt op. Imens er Kemal Kilicdaroglu på 46,59 procent af stemmerne i den optælling.

Det siger formanden for YSK, Ahmet Yener, på et pressemøde. Det er YSK, som kommer med de endelige optællinger.

Annonce:

Billeder af fejrende Erdogan–støtter kommer ind i hobetal fra Istanbul, ligesom Erdogan nu har udtalt sig og erklæret sig som vinderen af valget:

- Vi har gennemført valgets anden runde med folkets opbakning, siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en tale i Istanbul på valgaftenen.

- Jeg takker vores folk, som har givet os mulighed for at fejre demokratiet. Jeg håber, at jeg vil kunne leve op til jeres tillid, siger Erdogan i talen, der bliver vist på tyrkisk tv.

Forventet sejr

På forhånd blev Erdogan set som favorit til at vinde anden valgrunde. Ikke mindst efter at nummer tre fra valgets første runde, Sinan Ogan, opfordrede sine vælgere til at give Erdogan deres støtte.

Men det var ventet, at Erdogans forspring ville skrumpe, i takt med at stemmeboksene blev åbnet i Tyrkiets større byer.

Forud for valgets første runde 14. maj pegede meningsmålinger på en sejr til Kilicdaroglu.

Derfor blev resultatet et chok for mange. Erdogan fik 49,5 procent af stemmerne, mens Kilicdaroglu måtte nøjes med knap 45 procent.

I første valgrunde hentede Kilicdaroglu flest stemmer i regionerne omkring millionbyen Istanbul og hovedstaden Ankara samt i det østlige Tyrkiet og stort set alle distrikter langs den tyrkiske middelhavskyst.

Det øvrige Tyrkiet samt størstedelen af de omkring fire millioner stemmeberettigede tyrkere, der bor i udlandet, stemte på præsident Erdogan.