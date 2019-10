Putin storroser Danmark

Det var en glad Vladimir Putin, der onsdag gæstede sin kollega Viktor Orban i den ungarnske hovedstad, Budapest.

Under statsbesøget fik Ruslands præsident nemlig overbragt nyheden om, at Danmark har givet sin godkendelse til Nord Stream 2-projektet, som russerne i årevis har arbejdet på med især Tyskland.

- Vi byder denne beslutning velkommen. Danmark har vist sig at være en ansvarlig aktør i den internationale debat, der varetager deres egne interesser og suverænitet samt interesserne for deres europæiske partnere, sagde Vladimir Putin til den fremmødte presse ifølge Reuters.

Gasledningen skal gå gennem dansk farvand. Foto: Nord Stream 2/Ritzau Scanpix

Ventet længe

Rusland har ventet længe på Danmarks tilladelse til at komme videre med projektet omkring den omstridte russiske gasledning Nord Stream 2.

Det påpeger landets energiminister, Alexander Novak, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Energiministeren siger, at afgørelsen for ham at se understreger, at projektet lever op til de miljøkrav, der er i forhold til ruten.

- Vi er helt bestemt tilfredse med denne beslutning, siger han.

Energistyrelsen i Danmark har onsdag givet tilladelse til, at gasledningen kan blive ført sydøst om Bornholm.

Den skal gå fra Rusland til Europa, og der har igennem en lang periode været uenighed om linjeføringen gennem Østersøen.

Godkendelsen til gasledningen har været en kompliceret affære og har ikke blot skabt uenigheder internt i Danmark, men også i Den Europæiske Union.

Tyskland og Rusland vil gerne have den, men en andre EU-lande og allierede - som USA, de baltiske lande, Ukraine og Polen - vil ikke.

Bekymret for Ukraine

Flere har været bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan få for eksempelvis Ukraine.

Afgørelse betyder ifølge Andrij Koboljev, direktør i det ukrainske statslige naturgasselskab, Naftogaz, er ny lovgivning og reformer endnu mere vigtige.

- Mere vigtigt er gennemførelsen af reformer på gasmarkedet og implementeringen af europæisk energilovgivning i Ukraine, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Denne lovgivning vil beskytte os ligeså meget, som det vil beskytte europæiske forbrugere, tilføjer Andrij Koboljev.

Andrij Koboljev kalder godkendelsen forventelig.