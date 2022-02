Tilliden til den russiske krigsmager er i bund hos folk på gaden, efter at Vladimir Putin har invaderet Ukraine og skabt utryghed og usikkerhed på et niveau, som ikke er set siden Anden Verdenskrig

Trods adskillige forsøg fra EU og Vesten på at forhindre, at Rusland ville rykke ind i Ukraine, så gjorde Vladimir Putin alvor af sine trusler, og det får nu også konsekvenser for Danmark og danskerne. I hvert fald økonomisk. Men hvad siger menigmand til situationen, som godt nok foregår et godt stykke fra dansk territorium, men som hurtigt kan rykke tættere på i mere end én forstand.

Foto: Ernst van Norde

Majbritt Nørhede, 55 år, Harlev, pædagogisk assistent:

- Det er jo fuldstændigt vanvittigt. Jeg kan ikke forstå, at nogen kan have så lidt empati. Putin tangerer Hitler.

- Min gamle mor er bange for, at det ikke stopper her, og hun foreslår i alvor at hæve alle sine penge i banken for at Putin ikke skal tage dem, hvis han også kommer her.

- Med fire børn og to børnebørn håber jeg, han (Putin) kommer til fornuft og undlader at angribe flere nationer. Jeg bliver desværre ikke overrasket, hvis han gør det, men så må USA skride ind.

Foto: Ernst van Norde

Søren Skriver, 62 år, Stavtrup, selvstændig:

- Jeg følger meget med i politik og er egentlig ikke overrasket, men jeg er bekymret for, at dette kun er begyndelsen på noget, der udvikler sig yderligere. En tidligere KGB-agent som Putin skal ikke styre et land, og han tænker kun på magt, magt, magt.

- Der vil nok komme visse økonomiske konsekvenser også for os danskere, men min langt større bekymring er, hvis krigen breder sig og kommer hertil. Jeg har to voksne sønner på 27 og 28 år, hvor den ældste har været i militæret. Jeg frygter, at han i yderste konsekvens kan blive genindkaldt. Det vil jeg virkelig ikke bryde mig om, og man ved ikke, hvor det stopper med en mand som Putin.

Foto: Ernst van Norde

Frederik Andersen, 25 år, Gjern, studerende:

- Det virker unødvendigt, men de (Rusland) må jo have en grund til at gøre, som de gør. Ellers havde de vel ikke gjort det, når de på forhånd vidste, at det vil føre til skrappe, økonomiske sanktioner fra resten af verden.

- Jeg tror ikke, krigen i Ukraine får personlige konsekvenser, men måske på nationalt niveau, og måske vil vi mærke det økonomisk. Min største bekymring er, hvis Rusland fortsætter deres aggressive fremfærd og for eksempel invaderer de baltiske lande (Estland, Letland og Litauen).

