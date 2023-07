Putin: Ukraines offensiv er mislykkedes

Den russiske præsident hævder, at Ukraines forsøg på at drive russiske styrker tilbage fra besatte områder er mislykkedes

Vladimir Putin fik søndag statsbesøg af bonkammeraten Aleksandr Lukasjenko i Sankt Petersborg.

Her skulle den russiske leder og den belarusiske præsident blandt andet diskutere udviklingen i Ukraine.

Det skriver norske NTB.

’Der er ingen modoffensiv,’ hævdede Aleksandr Lukasjenko, inden han blev afbrudt af Vladimir Putin.

’Der er en offensiv, men den er mislykkedes, sagde den russiske præsident.

De to præsidenter besøgte også Sankt Nikolas-katedralen i Kronstadt. Foto: Alexandr Demyanchuk.

Wagner-soldater I dårligt humør

Men Vladimir Putin havde tid til andet end rettelser.

Han gjorde nemlig også meget for at understrege, hvor vigtigt møde med Aleksandr Lukasjenko i grunden var.

Derfor fortalte han blandt andet, at han har ryddet sin kalender fuldstændig, så de to ledere har to hele dage sammen i Rusland.

Belarus huser lige nu de 5000 lejesoldater fra den berygtede russiske Wagner-gruppe. Ifølge Aleksandr Lukasjenko har landets myndigheder dog fuldstændig styr på, hvor lejesoldaterne opholder sig, og hvad de laver.

’De er i dårligt humør,’ siger Aleksandr Lukasjenko