Putin underskriver ny lov

Loven giver det russiske regime yderligere beføjelser til at smide folk i fængsel

Ruslands præsident, Vladimir Putin, fortsætter med at manipulere den russiske straffelov, så han har større muligheder for at straffe Ukraine-sympatisører.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War.

29. december underskrev Putin en lov, der ifølge tænketanken giver ham mulighed for at straffe russere med fængsel op til livstid for at yde 'bistand til undergravende aktiviteter' og 'organisering af sabotage'.

Derudover kan russere straffes med op til ti års fængsel for at 'deltage i sådan et fællesskab', lyder det.

Udvidelsen af den russiske straffelov skal ses som en manøvre, der rettet mod det, der er tilbage af den russiske opposition og Ukraine-sympatisører, skriver Institute for the Study of War.