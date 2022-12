Putin: Vil afslutte krigen

På et pressemøde udtalte den russiske præsident Vladimir Putin, at Ruslands mål er at afslutte krigen, desto hurtigere, desto bedre

Det lød næsten for godt til at være sandt, da den russiske præsident Vladimir Putin torsdag sagde på et pressemøde, at Rusland har intentioner om at afslutte krigen på diplomatisk vis.

'Vores mål er ikke at dreje den militære konflikts svinghjul, men tværtimod at afslutte denne krig. Vi vil stræbe efter at få en ende på dette, og jo før jo bedre, selvfølgelig,' sagde Putin torsdag på pressemødet.

'Alle væbnede konflikter ender på den ene eller anden måde med en form for forhandlinger på det diplomatiske spor'.

Men om det er en sang fra de varme lande, politisk spin eller en godhjertet Vladimir Putin, der gerne ser en snarlig og diplomatisk slutning på krigen.

Det må tiden vise.

For nylig har Putin været på besøg i 'Europas sidste diktatur': Hviderusland, hvor hans kompagnon Præsident Alexander Lukashenko bød ham varmt velkommen. Foto: Pavel Bednyakov/Ritzau Scanpix

Putin har tidligere været ude og erklære, at hans nation er åbne for forhandlinger, men Ukraine og dets allierede køber ikke præsidentens håndsrækning som gode intentioner.

De ser det rettere som en gimmick, der skal købe ekstra tid efter en tid med gentagne russiske nederlag, der har drejet tungen på vægtskålen over på ukrainsk side.

Og det er her, at det bliver til mudderkastnings-diplomati. For Rusland mener, at det er Kyiv, der ikke vil gå i dialog. Mens Kyiv holder fast i, at Rusland skal standse sine angreb og opgive alt det territorium, landet har erobret.