Putin vil have sin lejemorder tilbage

Situationen er som taget ud af en film.

En mand kommer cyklende med en pistol i tasken. Midt i en park med en masse børn stopper manden op og skyder. De sidste to skud ender med at ramme offeret i hovedet.

Gerningsmanden hopper op på sin cykel og cykler væk fra gerningsstedet.

Dette scenario udspillede sig i 2019 i Tiergarten i Berlin, parken som blandt andet huser Berlin Zoo.

Gerningsmanden var Vadim Krasikov, Putins lejemorder, og offeret var Zelimkhan Khangoshvili, tidligere tjetjensk oprørsleder.

Det skriver Dagbladet.

Anholdt kort tid efter

Vadim Krasikov blev kort efter mordet anholdt af det tyske politi, og afsoner nu en livstidsdom i Tyskland.

Nu vil Putin dog have sin lejemorder tilbage, og han mener selv, han har en trumf i hånden.

For den amerikanske journalist Evan Gershkovich som arbejder for Wall Street Journal, sidder lige nu fængslet i Rusland, mistænkt for spionage.

Annonce:

Og her påtænker Putin, at man kunne bruge de to i en eventuel byttehandel. Der er dog det problem, at Tyskland sidste år meldte ud, at Tyskland ikke udleverer fanger som er dømt for drab.

Mistænkt for terror

Vladimir Putin anklagede Zelimkhan Khangoshvili for at være en af de oprører, som stod bag bomberne i Moskvas metro i 2004. Det medførte, at Putin satte Zelimkhan Khangoshvili på en liste over terrorister, som Rusland herefter delte med andre lande.

I 2016 flygtede Zelimkhan Khangoshvili fra Georgien til Tyskland for at undslippe 'gentagne mordforsøg fra russiske agenter'.

Sender et signal

De tyske domstole betragtede mordet på Zelimkhan Khangoshvili som et signal til deres fjender udlandet. Lige meget hvor I gemmer jer, finder vi jer. Også selvom det er vesten.

Retten i Berlin afgjorde også, at drabet var bestilt af den russiske regering. Det afviser det russiske udenrigsministerium dog, og påstår at det er vestlige efterretningstjenester der har fabrikeret den løgn.