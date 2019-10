Putin viser muskler: Største ubådsoperation siden den kolde krig

Den norske efterretningstjeneste oplyser, at en stor gruppe russiske ubåde i øjeblikket forsøger at snige sig uset ud i Barentshavet og Norskehavet

10 russiske ubåde forsøger i øjeblikket at snige sig uset ud i Norskehavet og Barentshavet.

Det oplyser den norske efterretningstjeneste ifølge NRK og siger samtidig, at der ikke er tale om en øvelse men om en operation, der skal vise militær styrke.

Vil vise muskler

Ubådsoperationen, der er den største, som russerne har afviklet siden Den Kolde Krig, har ifølge den norske efterretningstjenesten til formål at vise, at russerne både er i stand til at forsvare deres egne baser i området, og at de kan true den amerikanske østkyst.

Operationen gik angiveligt i gang i forrige uge og omfatter næsten hele den russiske Nordflåde, heriblandt otte atomdrevne ubåde.

Hele udsejlingen fra Nordflådens baser i Murmansk-regionen er foregået i neddykket tilstand.

- Rusland ønsker at sige, at 'dette er vores hav.' 'Vi er i stand til at nå USA.' Det er det, som de ønsker at fortælle os. De vil teste vestens evne til at opdage og håndtere situationer som denne, oplyser efterretningstjenesten ifølge NRK.

De siger samtidig, at de har 'rimelig godt styr på,' hvor ubådene befinder sig i øjeblikket.

Tættere på

Den norske forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, siger til NRK, at den russiske operation ikke kommer som en overraskelse.

- Det følger en tendens, som vi har set med en øget russisk aktivitet. Vi ser et Rusland, som har moderniseret sine militære styrker, og som i højere grad øver og opererer i nærheden af Norge, siger han.

Han siger samtidig, at den øgede russiske tilstedeværelse er blandt årsagerne til, at man i øjeblikket arbejder på en betydelig styrkelse af det norske forsvar.