'Putins bidske hund' raser mod Paludan: - I vil brænde i helvede

- I vil brænde i helvede, dæmoner.

Sådan skriver Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov, som også betegnes 'Putins bidske hund' på beskedtjeneste Telegram. I beskeden referer han til Rasmus Paludan og de svenske myndigheder.

Det skriver News Unrolled og flere andre medier.

Beskeden kommer i kølvandet på, at Rasmus Paludan havde fået tilladelse af de svenske myndigheder til at afholde en koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade i Stockholm lørdag.

- Under alle omstændigheder vil de alle høste præcis, hvad de har sået, og alle involverede i dette modbydelige spil er underlagt evig fordømmelse. En dag vil de forstå det, men det vil være for sent. I vil brænde i helvede, dæmoner, lyder den fulde besked.

Han beskylder desuden de svenske myndigheder for at have iværksat og betalt for demonstrationen.

Annonce:

- Jeg er sikker på, at handlingen ikke kun blev godkendt, men også iværksat og betalt af myndighederne.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Rasmus Paludan under koranafbrændingen som foregik foran den tyrkiske ambasse i Stockholm lørdag 21. januar. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

'Islamofobi, racisme og diskrimination'

Men Paludans koranafbrænding har ikke kun fået Kadyrov op og ringe.

Lørdag, umiddelbart efter at nyheden om koranafbrændingen kom frem, meddelte Tyrkiet også, at de havde aflyst et besøg fra den svenske forsvarsminister, Pål Jonson.

- På nuværende tidspunkt har den svenske forsvarsminister Pål Jonsons besøg den 27. januar mistet sin betydning og mening. Så vi har aflyst besøget, siger den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, ifølge AFP.

Tyrkiets udenrigsministerium meddelte endvidere, at koranafbrændingen i Stockholm 'viser niveauet af islamofobi, racisme og diskrimination i Europa'.

'En klar overtrædelse'

Udenrigsministeriet mener også, at Paludans handling er en overtrædelse af en trepartsaftale, som Sverige har underskrevet, og som skal forhindre propaganda fra terrororganisationer.

Annonce:

Aftalen blev underskrevet i forbindelse med, at Tyrkiet gjorde indsigelser mod optagelsen af Sverige og Finland i NATO. Aftalen tager højde for alle Tyrkiets bekymringer om den eventuelle optagelse af de to nordiske lande.

Udenrigsministerierne i henholdsvis Saudi-Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater har også fordømt koranafbrændingen.

Putins bidske hund