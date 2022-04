Putins eks-svigersønner: Luksusliv, festskandaler og skilsmisser

De giftede sig ind i familien og fik Putin som svigerfar. Den russiske præsident gør alt for at skjule familiehemmelighederne - men festskandaler og nye skilsmisser kommer alligevel op til overfladen

Mens krigen raser, og hårde sanktioner påvirker livet for de fleste russere, har Putins tidligere svigersøn Kirill Shamalov valgt at flyve til Dubai for at fejre sin 40-års fødselsdag på et luksushotel sammen med andre medlemmer af Ruslands elite.