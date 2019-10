Putins gasledning må gå gennem Danmark

Energistyrelsen har onsdag givet tilladelse til, at gasledningen Nord Stream 2 kan blive ført sydøst om Bornholm.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Tilladelsen meddeles i henhold til kontinentalsokkelloven og med udgangspunkt i Danmarks forpligtelser efter FN’s havretskonvention.

- Her er Danmark forpligtet til at tillade anlæggelse af transitrørledninger med respekt for ressourcer og miljø og eventuelt anvise, hvor på kontinentalsoklen sådanne rørledninger skal lægges, skriver Energistyrelsen i sin pressemeddelelse.

Gasledningen skal sende gas fra Rusland til Europa, og der har gennem flere år været diskussion om linjeføringen gennem Østersøen.

Gasledningen er et kompliceret politiske spørgsmål, da Tyskland og Rusland gerne vil have den, men en række allierede - blandt andet USA, de baltiske lande og Polen - ikke ønsker den.

Selskaberne bag projektet har haft tre ansøgninger i spil, men trak i juni den ene.

Derfor har der været to muligheder i spil til sidst, der gik henholdsvis nordvest og sydøst om Bornholm. Energistyrelsen har vurderet, at den sydøstlige rute vil have den mindste påvirkning på miljøet.

- Det er især som følge af en vurdering af påvirkningen på skibsfart og Natura 2000-områder (beskyttede naturområder, red.), skriver Energistyrelsen.

Det sker samtidigt uden for dansk territorialfarvand, men over den danske kontinentalsokkel. Derfor har Danmark ikke kunnet afvise den af sikkerhedspolitiske årsager, og der er ifølge Energiministeriet tale om en ren administrativ beslutning.

- Vi er glade for, at vi har fået tilladelse fra Danmark til at anlægge Nord Stream 2-rørledningen på det danske kontinentalsokkelområde i Østersøen sydøst for Bornholm.

- Vi fortsætter nu det konstruktive samarbejde med de danske myndigheder med henblik på at færdiggøre rørledningen, skriver Samira Kiefer Andersson, Nord Stream 2's ansvarlige for ansøgningen i Danmark, i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer. Energiministeriet henviser til Energistyrelsen.

Udenrigsministeriet oplyser, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er i Stockholm og ikke umiddelbart har en kommentar til beslutningen.