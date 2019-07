Putins krigsskibe i dansk farvand: - Det var det fedeste!

Det er heldigvis et særsyn, når der er russiske militærfartøjer i dansk farvand.

18-årige Mikkel Andersson havde plantet fødderne solidt på Rødby Havns yderste mole, da en atomdreven ubåd med navnet 'Smolensk', missilkrydseren 'Marshal Ustinov', destroyeren 'Severomorsk' og slæbefartøjet 'SB-406' sejlede igennem.

- Ubåden var virkelig fed, men det russiske krigsskib 'Marshal' slår den nok som det fedeste at se, siger den unge entusiast.

Mikkel Andersson tog sin kammerat Frederik med ud og se på krigsskibe. Foto: Per Rasmussen

De forskellige russiske fartøjer har taget turen hjem til Moder Rusland, fordi der skal være en stor militærparade i Sankt Petersborg.

Det er størrelsen

Størrelsen betyder noget, når man snakker krigsskibe. Det slår Mikkel Andersson fast, imens bølgerne slår mod molen.

- Det er generelt vildt at se, hvor store skibene er, og hvilke kanoner de har. Man læser meget om skibe fra Anden Verdenskrig, og om hvor store de er, men det er noget helt andet se det i virkeligheden, siger han.

Man kan ane ubåden til højre for færgen. Foto: Per Rasmussen

Han havde helt fra morgenstunden taget fat i sin kammerat Frederik, for at de kunne nå ud til et godt udsigtsted. Derefter var det bare at holde øjnene på stilke efter det store krigsmateriel, som de to venner havde læst en del op på i forvejen.

Hvis man ikke kan få nok af fartøjerne, så kan man heldigvis google sig til detaljerne. Foto: Per Rasmussen

Det går ikke ubemærket hen, når de russiske skibe sejler gennem dansk farvand. Orlogskaptajn Per Ring Henriksen, der er chef for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, fortæller, at Forsvaret også har deres eget materiel afsted.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme, når en fremmed nations statsskibe sejler gennem dansk farvand. Og når det er statsskibe, der kommer igennem, har vi gerne et af vores egne små skibe ude for at eskortere dem, siger han til Ritzau.

Inden sejladsen meldte Rusland den præcise rute, som skibene ville tage igennem det danske farvand.