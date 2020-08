Putins mirakelkur: Testet på 76 personer

Ruslands nye vidundervaccine mod corona er knap så gennemtestet, som først antaget.

Således er det kun testet på 76 mennesker, skriver det russiske sundhedsministerium i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Tirsdag fortalte den russiske præsident Vladimir Putin, at landet havde den længeventede vaccine mod corona, og at han endda havde givet den til sin datter.

Vaccinen er navngivet Sputnik V med reference til verdens første sattelit.

Vaccinen finansieres af landets kapitalfond RDIF, der ledes af Kirill Dmitriev.

I et interview med CNN fortæller han, at han har givet vaccinen til sin kone og sine forældre, men han anerkender samtidig, at vaccinen ikke er gennemtestet.

Han fortæller i interviewet, at reglerne i Rusland gør, at en vaccine ikke behøver bliver gennemtestet, inden det kommer på markedet, når der er tale om en pandemi.

I samme interview fortæller han, at mere end 20 lande allerede har bestilt vaccinen, og at den blandt andet sendes til Brasilien og Saudiarabien.

