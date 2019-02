Putins nyeste våben: Lydløs kamikaze-drone

Under våbenmessen IDEX i Abu Dhabi præsenterede den berømte russiske våbenproducent Kalashnikov i weekenden KYB-dronen, der er designet til at styrte ned og forårsage voldsom ødelæggelse i bedste kamikaze-stil, beretter blandt andet Russia Today og russiske 360 TV.

Ifølge producenten kan dronen flyve stort set lydløst med op til 130 kilometer i timen i 30 minutter, før den slår præcist ned på sit mål og detonerer de tre kilo sprængstof, som den kan indeholde.

- Det her er et meget præcist og effektivt våben, som er meget svært at bekæmpe med traditionelle forsvarssystemer, udtaler Sergey Chemezov, der er generaldirektør i det statsejede selskab Rostec, som står for størstedelen af Ruslands våbenproduktion.

Ifølge Chemezov kan KYB-dronen ramme et mål, 'ligegyldigt hvor godt gemt det er'.

Dronen er udviklet af ZALA Aero, som er et datterselskab til Kalshnikov.

Ifølge udvikleren er dronens største fordele, at den er yderst præcis, næsten lydløs, kan affyres skjult og derudover er nem at betjene.

Mediegigant: Putins nye supervåben snart klar - vi kan intet stille op mod sådan et angreb