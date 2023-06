Putins sko stjæler opmærksomheden

Vladimir Putins højde er blevet genstand for debat på sociale medier. Et spritnyt studie kaster lys over sammenhængen mellem tilfredshed over egen højde og en række mørke psykologiske lidelser

Høj på magt, lille af statur.

Putins beskedne højde er nu blevet et tema på sociale medier, hvor den russiske præsidents sko tilsyneladende er udstyret med en hæl, der giver ham 15 centimeter yderligere i højden.

De beskrives som elevatorsko, der ikke ligefrem er behagelige at gå i, da de fungerer efter samme princip som stilethæle.

Og et nyt studie, der går under The Napoleon complex, kaster et interessant lys over sammenhængen mellem magtudøvelse og højde.

Studiet konkluderer nemlig, at det kan have negativ psykologisk betydning, hvis en person føler sig for lav.

Handler om tankegang

Imidlertid er en kort statsleder ikke nødvendigvis lig med afvigende karaktertræk, som narcissisme og hensynsløshed. Her er Tyske Olaf Scholz et glimrende eksempel.

Han blev tidligere af en kritiker sammenlignet med en smølf, hvor kansleren knastørt gav følgende svar på tiltale:

- Sammenligningen med smølfer er fantastisk. De er små og snedige og vinder altid, sagde han.

Studiet påpeger, at det først er et problem, hvis en kort person føler sig forfordelt som følge af sin manglende højde - det kan være sig i kærlighedslivet eller på karrierestigen - og det kan netop føre til psykologiske problemer, skriver Berlingske på baggrund af undersøgelsen.

Hvis personen samtidig er en statsleder med stor magt, kan det have konsekvenser for resten af verden. Og her er Putin altså det bedste eksempel på netop den problematik, skriver den hollandske professor Mark Van Vugt i Psychology Today.

'Spiller med musklerne'

Eksperten lægger ikke fingre imellem, når han konkluderer på Putins selvværd.

Ifølge Mark Van Vugt kompenserer præsidenten nemlig følelsen af sin fysiske underlegenhed ved at spille med musklerne over for sine politiske modstandere.

Det bygger han på, at Putin viser en række afvigende karaktertræk, som i sidste ende kan resultere i en tredje verdenskrig. I så fald vil han skrive sig ind i historiebøgerne af små mænd, der har begyndt altødelæggende krige.

En liste fra The Guadian over nuværende og tidligere statsledere viser, at Napoleon var 168 centimeter høj, Stalin 165 centimeter og Hitler på 173 centimeter.