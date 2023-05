Putins superfregatter flyder med Rockwool

Tre af Putins hårdtslående fregatter er isoleret med danske Rockwool-produkter. Selskabet klapper fortsat i om sagen - men FN-ekspert mener, at Rockwool har et ansvar for, at deres produkter er endt i Putins krigsmaskine

Sagerne om Rockwool-produkter i det russiske militær, som Danwatch og Ekstra Bladet siden februar har afdækket, griber fortsat om sig.

Nu kan Danwatch og Ekstra Bladet løfte sløret for, at Rockwool-isolering ligeledes bidrager til at holde Putins superfregatter, som kan udstyres med hypersoniske Zircon-krydsermissiler, flydende

Det kan Danwatch og Ekstra Bladet nu afsløre på baggrund af officielle russiske dokumenter, som Danwatch og Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Zircon-missilerne har en rækkevidde på op mod 1000 kilometer, ligesom skibene ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen er essentielle for, at Ruslands flåde kan operere over hele verden.

- De er meget vigtige for Ruslands flåde. Det er skibe, der gør dem i stand til at operere på store afstande. Fregatterne kan bringe enormt meget ildkraft til et område, hvor man kan ligge og skyde mod andre skibe, men også lave bombardementer ind over et land.

- Præcis som ukrainerne oplever lige i øjeblikket, hvor russerne ligger placeret i Sortehavet og skyder Kalibr-missiler - som fregatterne også kan operere med - mod mål på landjorden, siger han til Ekstra Bladet og Danwatch.

Test af et hypersonisk Zircon-krydsermissil i Barentshavet, 28. maj 2022. Foto: Russian Defence Ministry/Ritzau Scanpix

Afsløret af dokumenter

Fregatterne er af klassen Admiral Gorshkov - også kaldet projekt 22350, og måler 135 meter.

Og officielle russiske dokumenter viser, at den officielle Rockwool-distributør i Rusland, Marine Complex Systems LLC (MKS), i 2013 solgte isolering i størrelsesordenen 3000 kvadratmeter til skibsværftet Severnaya.

Her skulle produkterne bruges på klassens flagskib - Admiral Gorshkov - som blev færdigbygget som det første i klassen.

Et år efter den ulovlige annektering af Krim i 2014 leverer Rockwools distributør MKS samlet set 19.200 kvadratmeter isolering til to af klassens andre skibe - nemlig Kasatonov og Golovko, viser dokumenterne.

Og fregatterne i klassen er vigtige for Putins flåde, slår Anders Puck Nielsen fast.

- Men mest af alt som erstatning for ældre skibe, der er gamle og skal på pension. Så hvis de ikke fik de nye fregatter, ville flåden miste styrke, i takt med at de ældre pensioneres. Så det er væsentlige for Rusland, i forhold til at kunne operere over hele verden og kunne sende skibe langt væk, siger han.

Admiral Kasatonov, som tilhører Ruslands nordlige flåde. Flåden dækker blandt andet Arktis. Foto: Lev Fedoseyev/Ritzau Scanpix

De tre kontrakter, som Danwatch og Ekstra Bladet er i besiddelse af, har samlet set en værdi til 12 millioner rubler - svarende til 1,5 millioner kroner omregnet til datidens kurs.

Severnaya værft: Til fregatter - fra Rockwool

Værftet er da også i fuld gang med at bygge yderligere krigsskibe i Gorshkov-klassen, viser Danwatch og Ekstra Bladets research.

Konkret er fem fregatter af samme slags under konstruktion, mens der er indgået aftale om at bygge to yderligere.

Værftet har ikke ønsket at give en kommentar til de to medier, men tidligere har værftets presseafdeling udtalt til det russiske medie flotprom.ru, at Rockwool indgår som ingrediens i projekt 22350-klassen.

'Til korvetter køber vi isolering fra virksomheden Tizol, til fregatter - fra Rockwool,' lyder det i artiklen.

Rockwool ramte første gang Ekstra Bladets forside 24. februar 2022.

Værftet er da også fuld af rosende ord til det danske isoleringsmateriale.

'Rockwool fik først deres produkter fra Finland, men nu ligger Rockwool-fabrikken i Vyborg. Kvaliteten af produkterne fra disse virksomheder lever op til alle krav fra tilsynsmyndigshederne og vores kunder,' lyder det yderligere.

Heller ikke den russiske Rockwool-distributør MKS LLC har ønsket at give en kommentar til Danwatch og Ekstra Bladet.

Vi ville ellers gerne have haft svar på, om Rockwool også bruges i de otte øvrige skibe, der er på vej - i tråd med værftets egne udtalelser.

Admiral Golovko er ligeledes isoleret med Rockwool på Severnaya-skibsværftet. Foto: Lev Fedoseyev/Ritzau Scanpix

FN-ekspert: Rockwool har et ansvar

De fire Rockwool-fabrikker, der fortsat producerer i Rusland, går dog fri af EU-lovgivning og sanktioner.

FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, kaldet UNGP, går ingen dog fri af - og faktisk skilter isoleringsgiganten selv med at have sin UNGP på det rene på sin hjemmeside.

FN's arbejdsgruppe for virksomheder og menneskerettigheder arbejder med netop at rådgive om og implementere FN's retningslinjer. Og spørger man medlem af arbejdsgruppen Fernanda Hopenhaym, har Rockwool da også et ansvar for, at produkterne nu sidder i mindst tre hårdtslående russiske krigsskibe.

- Hvis deres datterselskab i Rusland sælger til distributører, som så sælger til det russiske militær, har Rockwool selvfølgelig et ansvar for hele værdikæden. De kan ikke bare sige, at de intet ved om det, siger hun til Danwatch og Ekstra Bladet.

Samtidig peger hun på, at Rockwools egen påstand om, at man forpligter sig til UNGP, skærper kravene til virksomhedens egen kontrol af værdikæde og samarbejdspartnere.

- En virksomhed, som har en menneskerettighedspolitik, og som offentligt forpligter sig til UNGP, burde have mekanismer til at sikre sig, at dens produkter ikke ender et sted, hvor de bidrager til menneskerettighedsbrud, uddyber Hopenhaym.

At to af de handler, som Danwatch og Ekstra Bladet har dokumenteret, er foregået efter den ulovlige annektering af Krim med dertilhørende menneskerettighedsbrud og vold, får da heller ikke Rockwools praksis til at stå i et bedre lys, ifølge Hopenhaym.

Rockwool klapper i



Ikke en eneste gang, siden Danwatch og Ekstra Bladet i februar begyndte at grave i handlerne med det russiske militær, har giganten ønsket at stille op til interview.

'Hverken Rockwool A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær,' hævder Rockwool. Foto: Bo Svane/Ritzau Scanpix

Det lykkedes heller ikke i denne omgang, i stedet har selskabet sendt et skriftligt svar, hvor de nægter at have et kundeforhold til Putins militær.

'Frem til februar 2022 har det været normal praksis for både danske og internationale virksomheder at være til stede i Rusland. Der er derfor ikke noget specielt ved, at både Rockwool og andre danske og udenlandske selskaber har drevet virksomhed, der i perioden mellem Ruslands annektering af Krim-halvøen og deres invasion af Ukraine.'

'Via distributører er vores produkter bredt tilgængelige på det russiske marked, hvilket også er tilfældet på mange andre markeder. Hverken Rockwool A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær.'

'I Rockwool plejer vi ikke at kommentere detaljerne, I spørger ind til, der vedrører konkrete projekt- eller kundeforhold. Men som vi tidligere har udtalt, har Rockwool omfattende retningslinjer, når det kommer til risikovurderinger og due diligence. Rockwool har overholdt alle Rusland-relaterede sanktioner, hvilket Erhvervsstyrelsen også har konkluderet,' lyder det fra Michael Zarin, kommunikationschef i Rockwool Gruppen.