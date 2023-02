Putins tidligere elskerinde havnet på sanktionsliste

Den tidligere elskerinde menes at have tjent kassen på sin andel af aktier i Bank Rossija. Nu straffer briterne hende

De står allesammen på listen.

Oligarker, politikere i Kreml, Putins venner og nu også hans tidligere formodede elskerinde.

Den 47-årige russiske kvinde ved navn Svetlana Krivonogikh er nemlig at finde på den liste over personer, som Storbritannien netop har indført sanktioner mod.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I maj sidste år indførte EU endnu en omgang sanktioner mod Rusland.

Fra stuepige til luksusliv

Svetlana Krivonogikh mødte angiveligt den russiske præsident, da hun i 90'erne arbejde som stuepige i Sankt Petersborg, skriver The Guardian.

Den russiske aktivistgruppe Proekt har senere offentliggjort en historie, hvori de hævder, at hun er mor til Putins datter Luiza, der blev født i 2003.

Annonce:

I dag lever Krivonogikh da også et helt andet og langt mere luksuriøst liv. Billeder fra de sociale medier viser således, hvordan hun har rejst jorden rundt, mens krigen i Ukraine har buldret afsted.

I 2021 viste de såkaldte Pandora Papers også, at Putins mangeårige elskerinde gik fra at være en fattig stuepige til mangemillionær, da den nuværende russiske præsident kom til magten i år 2000.

Afsløringerne viste blandt andet, at hun ejer en del luksuriøse ejendomme, herunder en imponerende lejlighed i mondæne Monaco med udsigt over lystbådehavnen.

Herunder ses et sjældent billede af Svetlana Krivonogikh ...

Bank-millionær

Men det er i kraft af hendes rolle som aktionær i Bank Rossija, at Svetlana Krivonogikh nu er røget på briternes sanktionsliste.

Annonce:

- Disse nye sanktioner fremskynder det økonomiske pres på Putin. Det underminerer hans krigsmaskine og hjælper Ukraine med at vinde. Jeg er fast besluttet på, i overensstemmelse med vores love, at Rusland ikke vil have adgang til de aktiver, vi har indefrosset, før de en gang for alle afslutter deres trusler mod Ukraines territoriale suverænitet og integritet, siger James Cleverly, Storbritanniens udenrigsminister, i den forbindelse.

I 2020 afslørede Proekt-gruppen, at Krivonogikh menes at have tjent op mod svimlende 100 millioner dollars gennem sin andel i Bank Rossija.

Selv har Putin og hans indercirkel i årevis benægtet at have haft nogen som helst relation til kvinden, som han menes at have haft en affære med, da han i 00'erne var gift med sin tidligere kone Ljudmila Putina.

- Jeg har aldrig hørt navnet, lød det eksempelvis fra Putins pressechef i 2020 til det russiske medie The Project.

Den russiske præsident gør alt for at skjule familiehemmelighederne - men festskandaler og nye skilsmisser kommer alligevel op til overfladen. Læs mere her.