Putins tidligere toprådgiver indlagt med mystisk lidelse

Zelenskyj sagde søndag aften, at Rusland ikke har nogen chance for at vinde krigen, og at det er vigtigt, at Ukraine holder fast i sine positioner, bliv opdateret på det og meget mere i det daglige overblik over krigen i Ukraine

Da krigen i Ukraine begyndte, gik Putins nu tidligere højtprofilerede toprådgiver Anatolij Tjubajs under jorden.

Af frygt for livsfarlige repressalier fra styret i Kreml flygtede han angiveligt ud af landet.

Årsagen?

Den 67-årige rådgiver og kendte politiker havde udtalt sig offentligt i kritiske vendinger om invasionen af Ukraine. Nu er Tjubajs ramt af en mystisk lidelse.

Ruslands præsident, Vladimir Putin (t.v.), og Anatolij Tjubajs (t.h.) under et møde i 2019. Tjubajs forlader sit job hos Putin, som har været at tage sig af båndene til internationale organisationer. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Indlagt i Europa

Ifølge flere internationale medier, herunder New York Times og ABC News, er Anatolij Tjubajs nemlig i skrivende stund indlagt på et unavngivent hospital et sted i Europa med en alvorlig sygdom.

New York Times melder, at den tidligere rådgiver har mistet følelsen i både arme og ben på grund af en neurologisk lidelse.

Oplysningerne om sygdommen er ikke kommenteret fra russisk side, men Ifølge Tjubajs ven, tv-kendissen Ksenia Sobtsjak, skulle den tidligere toprådgiver lide af Guillain-Barrés-syndrommet (GBS).

Guillain-Barrés er et syndrom med akut indtræden af ​​svaghed og smerter i benene. Der opstår lammelser, som breder sig opad, og som i cirka 25 procent af tilfældene også svækker åndedrætsmuskulaturen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tilføjede desuden sommeren 2021 GBS til listen over sjældne bivirkninger ved Johnson&Johnson-vaccinen, som er taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Tidligere stabschef

Ifølge Reuters er Tjubajs den hidtil mest profilerede person i russisk politik, som protesterer mod krigen.

Tjubajs' rolle under Ruslands præsident, Vladimir Putin, har været at tage sig af båndene til internationale organisationer. Han har tidligere været stabschef for tidligere præsident Boris Jeltsin.

I sin rolle har Tjubajs blandt andet haft til at opgave at opnå mål inden for bæredygtig udvikling.

Han blev udnævnt til posten i 2020. Det skete, få dage efter at han havde forladt sin post hos et teknologisk firma, som han havde stået i spidsen for siden 2008.

I 1991 blev han en del af den russiske regering. Hans primære opgaver på forskellige ministerposter gik på at forberede et omstridt program for privatisering.

Modstandere af ham mente, at han tilgodeså en lille gruppe oligarker under privatiseringen. Derfor er han også blevet døbt 'oligarkernes fader'.

Støtter ser ham som en helt, der kæmpede for at etablere et marked i Rusland, og som var med til at forhindre yderligere kaos i landet efter opløsningen af Sovjetunionen.

Andre forgiftet

Om Tjubajs lider af den mystiske lidelse, eller om der ligger andet bag den pludselige alvorlige tilstand er endnu uvist.

Men det kan være livsfarligt at gå imod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Bare spørg Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza eller den kendte oppositionspolitiker Aleksej Navalny.

Begge har overlevet mordforsøg gennem forgiftning, som Vesten mener, at Ruslands enerådige hersker står bag.