Putins 'venner' falder som fluer: Rigmand fundet død på luksushotel

Endnu en af af Putins tidligere venner er fundet død på et hotel i Indien. Han skriver sig dermed på listen over rige oligarker, der har mistet livet på mystisk vis de seneste måneder

Én ting har russiske rigmænd tilfælles foruden en fed tegnebog.

De er alle svært uheldige, når det gælder faldulykker. Mindst 15 russiske oligarker har mistet livet efter at være faldet ud ad vinduer, altaner eller andre høje steder, siden krigen i Ukraine begyndte 24. februar.

De mange dødsfald har længe været omgærdet af mystik. Senest er en russisk milliardær blevet fundet i en blodpøl på et indisk luksushotel, hvor han skulle fejre sin 66-års fødselsdag. To dage forinden døde en af hans bedste venner ligeledes på mystisk vis.

Tidligere Putin-ven

Der er ifølge BBC tale om den russiske pølsemilliardær Pavel Antov. Ifølge det britiske medie har russiske medier hævdet, at Antov var faldet ned fra et vindue på hotellet i byen Rayagada søndag.

Fredag døde hans gode ven Vladimir Budanov så angiveligt af et hjertetilfælde på selvsamme hotel, hvilket ifølge det lokale politi fik 'Antov til at blive deprimeret, hvorefter han også døde'.

Den russiske konsul i Kolkata, Alexei Idamkin, har efterfølgende sagt til nyhedsbureauet Tass, at politiet ikke tror, at der er 'et kriminelt element i disse tragiske begivenheder'.

Uvenner efter WhatsApp-besked

Pavel Antov har i årevis minglet med eliten i Kreml og har været ven med præsident Vladimir Putin. Men det ellers så gode venskab mellem Putin og Antov faldt til jorden i sommer på grund af en WhatsApp-besked.

En besked fra Antovs konto kommenterede nemlig i juli et russisk missilangreb på en boligblok i Kiev, som efterlod en mand død og hans syvårige datter og hendes mor såret.

Her beskrev beskeden, hvordan familien blev trukket ud af murbrokkerne efterfulgt af kommentaren:

'Det er ekstremt svært at kalde alt dette andet end terror.'

Beskeden blev lynhurtigt slettet, og Antov skrev derefter på de sociale medier, at han er tilhænger af præsidenten, at han er en 'patriot, og at han støtter krigen i Ukraine.

Dmitry Zelenov er blandt de seneste russiske oligarker, som er død under mystiske omstændigheder. Foto: Sergi Alexander/Getty Images

Falder på stribe

Antovs dødsfald er altså blot det seneste i en lang række. Ejendomsmogulen Dmitry Zelenov endte 9.december også på en berygtede liste over døde russiske rigmænd. Han faldt ned ad trappen i en villa i et fransk ferieparadis

I september faldt lederen af ​​Ruslands oliegigant Lukoil, Ravil Maganov, så tilsyneladende ned fra et hospitalsvindue i Moskva.

Her døde en af Putins nærmeste - chefredaktøren på den russiske statskontrollerede-avis Komsomolskaya - også på mærkværdig vis i en alder af blot 68 år.

Der har været et hav af spekulationer, men indtil videre er det uvist, hvorfor så mange oligarker har mistet livet siden Ruslands invasion af nabolandet.