'Puttefesten' er aflyst: Kan blive spredt ud

Privatfesten er vendt stærkt tilbage efter nedlukningen af nattelivet.

Det gælder nu også den omdiskuterede 'puttefest'.

Den vil blive afholdt som flere spredte privatfester, men primært med elevernes egne klasser.

Det er forventningen fra Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, efter at politiet har lukket ned for 'puttefesten' i Dyrhaven.

- Man kan frygte, at en stor fest et andet sted bryder ud, men jeg tror det ikke. Folk er jo generelt ret fornuftige og gode til at forstå, at det her selvfølgelig er alvorligt, siger hun.

Festerne bliver spredt

Johanne Sand Weirsøe går i 3.g på Sankt Anæ og er tutor for de nye elever. De fester normalt i Valbyparken. Det vil de fortsat gøre i år, men det er nu kun for tutorer og 1.g'ere.

- Der må ikke komme andre, men folk kunne godt finde på at dukke op. Det er en tradition og noget man glæder sig til hele året. Vi prøver at gennemføre det med forholdsregler, siger hun.

Astrid Hein Ernst er også 3.g'er på Sankt Anæ, men ikke tutor. Hendes klasse holder en fest for sig selv.

- Jeg tror generelt, at der kommer til at være spredte fester. På den måde kommer man til at være sammen med dem, som man alligevel er sammen med hver dag i klasserne, siger hun.

Ærgerlig, men forstående

Mange nystartede studerende har haft en turbulent start.

Der er dog generelt forståelse blandt eleverne ifølge Ingrid Kjærgaard.

- Når vi kan se, at man lukker gymnasierne i Aarhus og folk opfordres til at arbejde hjemme, så er det et lille offer at bringe.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke får den start på skoleåret, som man plejer. Det har denne her fest i Dyrehaven for mange været en del af.