Q: 15 tikkende moderate bomber

Det er for alvor blevet synligt, at den moderate folketingsgruppe er den nye dreng i klassen på Christiansborg, da Jon Stephensen måtte tage sine ord i sig igen, siger Henrik Qvortrup

Moderaterne er Lars Løkke Rasmussen.

Og hvis der var nogen tvivl om andet, så blev det i hvert fald slået fast, forseglet og støbt i det violette fundament, der er Moderaternes politiske retning.

Så da nyvalgte Jon Stephensen (M) udtalte i 24syv-programmet 'Valgt i Danmark', at partiet yderligere ville droppe at undersøge de stærkt omdiskuterede sager om FE og den terrordømte danske statsborger Ahmed Samsam, var det til stor forundring hos Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup er ikke i tvivl: De Moderate er Lars Løkke, for uden ham havde der ikke været 16 mandater. Foto: Jan Sommer

- Én ting er, at de opgiver den første undersøgelse mod Mette Frederiksen. Nu så også det andet.

- Men det var så også en misforståelse.

For udtalelsen nåede ikke at stå i særlig lang tid. Stephensen var kort efter ude og beklage misforståelsen på sin Twitter-profil.

Og ifølge Henrik Qvortrup cementerer det én ting om den moderate folketingsgruppe.

- Hvis vi skal være helt ærlige, så er det nærmest også kun Lars Løkke, der har en driftsikkerhed i den der folketingsgruppe, hvor man for alvor kan regne med det, der bliver sagt

- Nu hvor de trækker sig, så er det mere fortællingen om en manglende driftsikkerhed blandt de menige medlemmer af Moderaternes gruppe.

- Altså vi er næsten ude i sådan Alternativet-agtige tilstande efter valget

Lars Løkke skulle lige have styr på tropperne, der også rettede ind - nok efter en samtale med partiledelsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvis Stephensens udtalelse stod ved magt, så ville det være partiets andet løftebrud på under 24 timer, eftersom Lars Løkke Rasmussen (M) i går aftes meddelte den fremmødte presse, at han ikke mente, der skulle laves en juridisk vurdering af Mette Frederiksens (S) involvering i mink-sagen.

Henrik Qvortrup peger dog på, at sådanne fodfejl var forventet, nu hvor de 15 andre folkevalgte i større eller mindre grad er relativt uerfarne i den politiske sfære.

- Det må i øvrigt også være stressende for Lars Løkke at have 15 mand gående rundt, der i større eller mindre grad er tikkende bomber.

