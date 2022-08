Q: Det kommer IKKE til at ske

Trods et navneskift er politisk kommentator Henrik Qvortrup fristet til at æde sin gamle hat på, at Veganerpartiet ikke kommer i Folketinget

- De kan kalde sig kejser af Kina, og det vil stadig være lige meget.

Sådan lyder den tørre konstatering fra politisk kommentator hos Ekstra Bladet Henrik Qvortrup, i kølvandet på at Veganerpartiet tirsdag meldte ud, at de skifter navn.

Partiets nye navn er Grøn Alliance, og de har desuden slået sig sammen med et lille parti kaldet De Grønne.

Men navneændringen og fusioneringen vil ikke øge partiets chance for at ende i Folketinget efter et kommende valg, vurderer Henrik Qvortrup:

- Jeg har godt nok svoret, at jeg aldrig igen vil sige, at jeg vil æde min gamle hat på, at et parti ikke kommer ind. Men lige her er jeg stærkt fristet, siger han.

Henrik Qvortrup henviser her til dengang, han måtte spise en gammel hat for rullende kameraer, da det stik modsat hans forudsigelse lykkedes Liberal Alliance at komme over spærregrænsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Ser sort ud

Ser man på meningsmålingerne, har det den seneste tid da også set sort ud for det grønne parti, og der er ikke noget, der tyder på, at partiet vil få de minimum to procent af stemmerne, det kræver for at blive valgt ind.

- Grunden, til at vores målinger ikke er over to procent, er, fordi vi som det eneste parti ikke er repræsenteret på Christiansborg, siger politisk leder af Grøn Alliance Henrik Vindfeldt tirsdag i et interview med Ritzau.

- Henrik Qvortrup, er det her navneskift et desperat forsøg på 'rebranding' kort inden et potentielt folketingsvalg?

- Ja, den teori kan du jo nok godt have ret i, siger Henrik Qvortrup.

- Henrik Vindfeldt har tidligere sagt, at han tror på, at partiet kommer i Folketinget. Hvad tænker du om det?

- Han er en meget, meget, meget optimistisk mand.

Intern uro

Medlemmerne af det, der før hed Veganerpartiet, stemte 24. juli med et stort flertal for at etablere den nye alliance.

Veganerpartiet har, siden det blev opstillingsberettiget til Folketinget i september 2020, været præget af intern uro.

Annonce:

Uroen har især været centeret omkring Michael Monberg og Henrik Vindfeldt, som var sammen om at stifte partiet i 2018.

Henrik Vindfeldt trak sig sidste år som partileder og blev i januar i år ekskluderet af partiet.

Bare en måned senere blev Henrik Vindfeldt taget til nåde igen på et kriselandsmøde.

Det fik Michael Monberg til at træde tilbage som politisk ordfører, og i stedet blev Henrik Vindfeldt valgt til politisk leder.

Michael Monberg er i dag medlem af Alternativet.