Q: Fattigt af Ellemann

Jakob Ellemann-Jensen får 25 procent oven i lønnen for at blive Danmarks nye vicestatsminister - et træk, Henrik Qvortrup ser som værende til den fattige og svage side

Så kom den.

Danmarks nye SVM-regering, og som fordelingen står nu, bliver det med elleve ministerposter til Socialdemokratiet, syv til Venstre og fem til moderaterne.

Efter lang tids tovtrækkeri og månedlange regeringsforhandlinger har danskerne nu fået navne på regeringen, der er dannet over midten.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator er det iøjnefaldende, at Socialdemokratiet kommer stærkest ud med de 'to store': Stats- og Finansminsterierne'. Men det, der overrasker Henrik Qvortrup mest, er hvad de to andre drenge i klassen står tilbage med.

Det er iøjnefaldende, at Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke får de poster, som de gør, vurderer Henrik Qvortrup. Foto: Anthon Unger

For i regerings-tombolaen har Jakob Ellemann-Jensen trukket en lidt svagere post som forsvarsminister, men til gengæld får han 25 procent ekstra i løn for at blive landets vicestatsminister.

- Jeg synes, at det er lidt fattigt 'bare' at være vicestatsminister og forsvarsminister,

- Det er klart, at han kommer til at sidde i regeringens ledelse, så selvfølgelig får han også en magt ud over det at være forsvarsminister.

- Forsvarsministeriet er ikke det største og er lidt til den svage side for ham, for han er jo trods alt formand for Venstre.

Til gengæld har Ellemann sikret sig lidt af en fidusbamse på posterne til de to trofaste politiske generaler: Troels Lund Poulsen og Sophie Løhde kommer til at sidde på tunge poster, der opvejer Socialdemokratiets 'to store'.

- Når det så er sagt, så må man sige, at hans mand og kvinde i Troels Lund og Sophie Løhde får virkelig tunge ministerier begge to, Økonomiministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fortæller Henrik Qvortrup.

- Men det er klart, at S har fat i den lange ende i den daglige ledelse.

Foto: Jens Dresling

Og hvad står Lars Løkke så tilbage med? Han skal være Danmarks politiske ansigt udadtil.

- Lars Løkke Rasmussen tager udenrigsministerposten. Der er svung over at være udenrigsminister, man er ude at rejse, man møder en masse mennesker.

- Det havde måske passet mere til en Jakob Ellemann-Jensen, men det er klart, at så havde han ikke i samme grad været hjemme og haft styr på tingene, fortæller Henrik Qvortrup.

At Løkkes valg er faldet på Udenrigsministeriet, er også noget, som Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortup bider mærke i som noget af en overraskelse, der havde set en anden rolle for den forhenværende Venstre-mand.

- Jeg havde forventet, at han havde valgt et ministerium, hvor han kunne skrue på nogle knapper i forhold til at reformere velfærdssamfundet.

- Så jeg er da overrasket over, at han bliver udenrigsminister.