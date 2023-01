Q: Historisk øjeblik

Det er historisk, at ni oppositionspartier er kommet til enighed om andre finansieringsmuligheder end skrotningen af store bededag for at finansiere de presserende forsvarsudgifter

Regeringen er ikke i tvivl, store bededag kommer til at blive afskaffet.

Men forklaringen på, hvorfor den truede helligdag skal fjernes, skal regeringen nu til at gentænke.

For ni oppositionspartier er netop kommet til enighed om tre steder, hvor pengene kan findes fra, så store bededag i princippet kan blive bevaret. Det er SF, Danmarksdemokraterne, LA, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Alternativet, DF og Nye Borgerlige, der alle er kommet til enighed om at smide en hjullås på regeringens fremadstormende ministerbilskortege.

Selvom oppositionen har fundet et modsvar frem på regeringens afskaffelse af helligdagen, er Henrik Qvortrup sikker på, at den stadig bliver afskaffet. Foto: Henning Hjorth

Og ifølge Ekstra Bladet politiske kommentator Henrik Qvortrup er den politiske enighed blandt oppositionen næsten mere historisk end en eventuel afskaffelse af mærkedagen.

- Det har jeg ikke set før, så sæt kryds i kalenderen

- For det her er et historisk øjeblik, det er ni partier, der spænder så vidt i folketingssalen

- Det er til dels historisk, at hele ni partier er enige, men det er især bemærkelsesværdigt, at partier fra blå og rød blok er enige om finansieringen

- For hvis der er noget, der plejer at dele rød og blå, så er det, hvor pengene skal komme fra, siger Henrik Qvortrup.

Oppositionen forsøger med næb og klør at kæmpe imod folkeafstemningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ifølge oppositionen skal pengene komme tre steder fra. De skal findes i prioriteringen af offentlige investeringer (1,25 milliarder kroner), aftalen om vinterhjælp fra sidste år (1 milliarder kroner) og yderligere ved at trimme erhvervsstøtteordningerne (0,75 milliarder kroner).

Helt konkret hvad oppositionens reelle finansierings består af, og hvem, der har haft det største aftryk på oppositionsforslaget, er svært at sige, men Henrik Qvortrup ser tydeligt, at de ni partier er mødtes, fordi de er så indædte over den måde, regeringen fører sig frem på.

Derfor har de nu sat regeringen under pres til at finde en ny forklaring på, hvorfor den omdiskuterede helligdag skal afskaffes.

- Med forslaget sætter de ni partier regeringen under pres, altså ikke så meget i forhold til at afskaffe store bededag.

- Det, som er under pres, er krydset i, at adgangsbilletten skal være forsvarsforliget, som skal finansieres af afskaffelsen af store bededag, siger Henrik Qvortrup.

- Men den skal nok blive afskaffet.

'Det kigger vi på', er udmeldingen fra Jakob Ellemann Jensen (V), men det betyder ikke, at helligdagen ikke bliver afskaffet. Foto: Anthon Unger

I Henrik Qvortrups optik er der heller ikke så meget at rafle om. For selvom oppositionen har smidt et par sten i regeringens spejlglatte sko, så skal vi huske, at der er tale om en flertalsregering.

- Så bruger de bare storebededags-pengene til noget andet - der er jo altid brug for penge til andre ting i samfundet.

- Så bare fordi nogle hyler og skriger og truer med ditten og datten, er det nu sådan, at det, en flertalsregering spiller ud, kan gennemføres - fordi den pr. definition har et flertal.

- Derfor er det nu blevet lidt sværere for regeringen at forklare, at helligdagen skal væk.

Jakob Ellemann-Jensen (V) var også hurtigt ude med modsvaret 'det ser vi på', der ikke gav anledning til den store slingren på vejen mod afskaffelsen af store bededag.

