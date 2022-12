Q: Mette Frederiksen i problemer

Som tiden går, ser den socialdemokratiske regeringspalet mere og mere ud til kun at have blålige farver tilbage på brættet.

Især efter Mette Frederiksens (S) hidtidige politiske slyngveninde Pia Olsen Dyhr (SF) har tilkendegivet i en pressemeddelelse, at hendes parti nu har trukket sig fra regeringsforhandlingerne.

Og ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup efterlader SF's exit den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, med noget af et forklaringsproblem.

- Det er nok meget fornuftigt, at SF trods alt ikke indgiver sig i noget, der er for borgerligt.

- Men det giver også Mette Frederiksen et problem, nu hvor SF er ude.

- For snakken om den brede regering hen over midten ser lidt anderledes ud, for nu er det, man kaldte midten, jo defineret fra Socialdemokratiet og så ud mod højre. Så det sætter jo i et vist omfang Mette Frederiksen i et forklaringsproblem, siger Henrik Qvortrup.

Jakob Ellemann-Jensen og Venstre står til at komme i regering, til trods for at de før valget var stålfast på, at de ikke ville have nogen part i en socialdemokratisk-ledet regering. Foto: Anthon Unger

Det, at Pia Olsen Dyhr nu sætter Mette Frederiksen som kongelig undersøger i en situation, hvor hun står tilbage med mere eller mindre rendyrkede borgerligt forhandlingspartnere, bliver et brud med de seneste par års makkerskab mellem de to partiformænd.

Et brud der bliver en test for Mette Frederiksen, men især bliver en styrkeprøve for SF, der nu skal finde sig selv efter dets politiske break-up med Socialdemokratiet.

- Nu må Pia Olsen Dyhr se, om hun kan finde ud af at være i opposition til Mette Frederiksen. Det er jo ikke noget, de har haft praktiseret særlig meget de seneste par år. Men det er jo en anden type statsministerpost, Mette Frederiksen kommer til at opfylde, der skal orientere sig mere mod højre, siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup kommer til at se forventningsfuldt til, mens Pia Olsen Dyhr og SF skal genfinde sit politiske jeg uden Mette Frederiksens politik som pejlemærke. Foto: Jonas Olufson

- Men SF skal nok begynde at forberede sig på at ændre lidt på det, der har været partiets position i efterhånden mange år, hvilket har været et halvbilligt vedhæng til Socialdemokratiet.

- Nu skal SF til at vise tænder, ellers giver det slet ikke nogen mening

SF har tidligere været mere eller mindre fast støtte til det, den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen har drevet sig frem på. Men nu ser tingene anderledes ud.

Men Henrik Qvortrup ser det nu som en meget god beslutning for SF at stå udenfor en kommende regering, ellers kunne det snildt gå lige så galt som sidste gang, de var med. Her var partiet lige ved at gå i opløsning og måtte også træde ud af regeringen.

Pia Olsen Dyhrs SF har lugtet, hvordan et socialdemokratisk bageri kommer til at bage deres brød, og det bliver med borgerlige ingredienser. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Men hvordan kommer en kommende regering så til at se ud?

Regeringsforhandlingerne har nu stået på i over en måned, og indtil videre har det krævet en del politiske ofre for at komme en endelig regering nærmere.

Tilbage ved forhandlingsbordet sidder Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Venstre, hvor sidstnævnte nu sidder med trumfkortene på hånden. Qvortrup vurderer, at DF ikke bliver en del af ballet, men de andre er en anden sag.

- Mette Frederiksen vil strække sig ret langt for, at de radikale ikke kommer med i regeringen.

- For det er ikke nogen hemmelighed, at så varme følelser er der ikke mellem Socialdemokratiet og

Det Radikale Venstre, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Der var alligevel for politisk langt i mellem de to politiske slyngveninder i denne omgang. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

Men hvad kommer Jakob Ellemann-Jensen (V) til at kræve mod at gå i regering? At moderaterne bliver sat på sidelinjen.

- Det er en selvstændig pointe for Jakob Ellemann-Jensen, at Moderaterne ikke skal med i regeringen. For han har en interesse for, at det der projekt, Lars Løkke har sat i søen, ikke bliver alt for langvarigt, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Derfor foretrækker Ellemann en regeringsmodel uden Moderaterne, og hvis de står udenfor regeringen, kommer Løkkes projekt til at visne.

