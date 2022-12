Q-park tog den forkerte i ringen: Advokat vinder sag mod parkeringsselskab

Det var den forkerte mand, Q-Park valgte at gå i retten med. Nu har 38-årig advokat fra Nordjylland vundet en privat sag mod parkeringsselskabet

38-årige Lasse Schwartz er selvstændig advokat, men ud over det var han i oktober sidste år også helt almindelig gæst i et af Q-Parks parkeringshuse, Plaza Aalborg.

Her fik den nordjyske advokat en parkeringsafgift.

Da Lasse Schwartz søgte om at få afgiften annulleret - og forklarede årsagen - valgte Q-park at afvise. Herefter stævnede parkeringsselskabet den erfarne advokat for de 795 kroner.

Men det var den forkerte mand, Q-park valgte at gå i ringen med. For Lasse Schwartz tog selv sagen i byretten.

Hvordan sagen endte, vender vi tilbage til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lasse Schwartz er selvstændig advokat. Det har han været siden starten af 2022. Foto: René Schütze

Parkeringen betalt

I oktober 2021 var Lasse Schwartz og familien nemlig i Aalborg i en af familiens to biler.

Annonce:

- Ved en fejl får jeg tastet nummerpladen på vores anden bil ind i automaten, da jeg betaler for parkeringen. Vores anden bil holder på daværende tidspunkt parkeret derhjemme. Da jeg kommer retur til bilen i Plaza, kan jeg se, at der ligger en afgift i forruden.

Efter at have læst årsagen til afgiften, kan den 38-årige advokat godt se, at det er ham, der har lavet en fejl.

Men samtidig kan han bevise, at der er betalt for pladsen.

- Jeg skrev til Q-park, og vi var selvfølgelig enige i, at jeg havde begået en fejl, men Q-park har ikke mistet penge den fejl – båsen i parkeringshuset var betalt, forklarer Lasse Schwartz, der brugte det som argument for at få afgiften annulleret.

Den godtog Q-park dog ikke og valgte senere at stævne Lasse Schwartz for de 795 kroner.

Rettens vej

Som advokat hos Schwartz Advokatfirma og med en oplagt sag foran sig, kunne den 38-årige nordjyde ikke lade være at lade med at tage sagen.

- Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg bare skulle betale den bøde og lade det passere. Men fordi jeg havde en fornemmelse af, at Q-Park bare afviste fra en kant uden at kigge på den enkelte sag, valgte jeg alligevel at tage sagen.

Annonce:

Og det viste sig at være en god beslutning.

Sidst i november blev Lasse Schwartz nemlig frifundet, da byretten i Aalborg ikke - ligesom Lasse Schwartz selv - fandt det rimeligt, at bøden skulle betales, når det kunne bevises, at den pågældende bil - hvis nummerplade var tastet ind - ikke havde befundet sig i parkeringshuset den novemberdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Lasse Schwartz var det ikke rimeligt, at han skulle betale afgiften, når han kunne bevise, at der var betalt for p-pladsen den pågældende dag. Det var det samme, som byretten kom frem til. Foto: René Schütze

En for holdet

Selvom det ikke er afgjort endnu, om Q-park vælger at anke sagen, har den erfarne advokat en god mavefornemmelse.

- Får de tilladelse til at anke sagen, tager vi den også i Landsretten. Nu har jeg muligheden og evnerne til at tage den gennem retssystemet og ikke i Parkeringsklagenævnet - hvis afgørelser jeg ikke altid er enig i.

- Jeg har besluttet mig for, at det her bliver en for holdet, siger Lasse Schwartz.

Derfor håber den erfarne advokat også, at det kan rykke lidt ved Q-parks holdning til klager.

Annonce:

- Jeg mener som udgangspunkt, at langt de fleste afgifter, der bliver givet, er korrekte. Men det skal komme bilisten til gode, når der er tale om de sidste - måske fem procent - hvor der egentlig ikke burde være givet en afgift, slutter Lasse Schwartz.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Før man vælger at tage en parkeringssag videre, er det ifølge Lasse Schwartz vigtig at undersøge, om det blot føles urimeligt, eller om der er noget retteligt urimeligt i den aktuelle sag. Foto: René Schütze

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Q-Park: - Overvejer landsretten

Parkeringsselskabet Q-park er ikke enig i byrettens afgørelse.

Sådan lyder det tydeligt fra administrerende direktør, Alex Pedersen.

- Vi overvejer kraftigt om dommen i Aalborg skal stå alene, eller om vi er nødt til at bede procesbevillingsnævnet om tilladelse til at gå videre med den – altså tage den videre i landsretten. Vi har en anden dom fra byretten og flere afgørelser fra Parkeringsklagenævnet, som er faldet anderledes ud, siger direktøren.

- Men I fik jo jeres penge for den parkering. Har I ikke en 'pyt-knap' ved Q-park, som kan se igennem fejl, der ikke koster jer noget?

Annonce:

- Vi bliver nødt til at kigge på det faktuelle, hvor der altså mangler betaling for det køretøj, som var parkeret i parkeringshuset. Det er også, hvad en tidligere dom i byretten og flere tidligere afgørelser i Parkeringsklagenævet er kommet frem til.

- Men politiet giver jo ikke bøder, hver eneste gang de stopper en bilist. Flere gange bliver der også givet advarsler?

- Vi giver også advarsler. Hvis du for eksempel har en håndskrevet p-skive, udskriver vi en advarsel første gang og gemmer informationen. Vi gør det samme, når vi åbner en ny plads. Her giver vi som udgangspunkt også advarsler i den første periode, indtil bilisterne har forstået de nye parkeringsregler, svarer Alex Pedersen.

- Men som bilist skal man være agtpågivende med sin registrering. Selvom man måske ikke kan sammenligne det, så er det jo ikke sikkert, at man kan komme med flyet, hvis man har tastet sit pasnummer forkert.