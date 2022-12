Q: Stikpille til Ellemann

Konservative har trukket sig fra regeringsforhandlingerne, det lægger et stort pres på Venstre og Jakob Ellemann-Jensen, der læner sig op af et løftebrud

De Konservative har trukket sig fra regeringsforhandlingerne.

En udmelding, der Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, ikke er særlig overraskende. Men til gengæld efterlader de Konservative søsterpartiet Venstre i noget af en suppedas.

I forbindelse med udmeldelsen fra forhandlinger, skriver de Konservatives formand Søren Pape Poulsen på Facebook, at 'når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er foreneligt med de løfter, vi gav i valgkampen, og det jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad også om troværdighed.'

Henrik Qvortrup bifalder skaktrækket fra de Konservative. Foto: Jan Sommer

I mellem linjerne er det ifølge Henrik Qvortrup muligt at ane en stikpille til Jakob Ellemann-Jensen og Venstre.

- Det, jeg bider mærke i, er begrundelsen, som Søren Pape (K) giver, for den kan man kun mærke har adresse ét sted.

- Og det er hos Jakob Ellemann Jensen (V), fordi Papes begrundelse for ikke længere at i spil i at deltage i en regering er, at det vil være et brud på det løfte, partiet har givet i valgkampen.

Venstre ender højst sandsynligt med at være det eneste af de blå partier, der kommer til at gå i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Og her er det vigtigt at have in mente, at piben havde en helt anden lyd under valgkampen, end den har nu.

Søren Pape har haft nogle lange måneder med modvind. Foto: Jonas Olufson

Her var Jakob Ellemand-Jensen ikke i tvivl. Han kunne ikke støtte en regering med Mette Frederiksen som statsminister og han nu snart indgår i en. Men det kan han åbenbart godt nu.

- Venstre gav præcis det samme løfter, som de Konservative nu siger, at det ville være i strid med, hvis de går i regering, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Så nu kan vi forvente, at Venstre kan gå ind i en massiv løftebruds situation, når de inden længe formentlig går i regering, så ville det være dumt, hvis Pape ikke udnyttede situationen til at sige: Okay, det løftebrud, som Venstre er endt i, er vi trods alt ikke endt i.

Som det ser ud lige nu, kommer Venstre til at begå løftebrud, når de formentlig går i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Konservative har haft en hård valgkamp, der kulminerede med en ordentlig vælgerlussing på valgaftenen. Partiet endte med en kæmpe vælgerflugt, og lige siden resultatet tikkede ind, har sædet under Søren Pape været brandvarmt. Men når det så endelig går godt, skal rosen også falde.

- Jeg ser det som en smart begrundelse, det er helt oplagt et forsøg på at trække de vælgere til sig, som er skuffede over, at Venstre ikke holder det løfte under valgkampen, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Vælgere som formentlig tænker, at det er lidt voldsomt, at Ellemann sagde under valgkampen, at han ikke kunne støtte en regering med Mette Frederiksen som statsminister og han nu snart indgår i en.

- Så det er klart, at det forsøger de Konservative at få et eller andet ud af, ved at forsøge at genvinde den troværdighed, de tabte under valgkampen.