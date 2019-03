Qvortrup efter duel: Derfor vandt Løkke

Qvortrup kort: Sådan klarede de sig

Lars Løkke

Angreb: Genialt træk at angribe på nedslidning som bluff. Samtidig får han rejst hele diskussionen om løftebrud og skabt usikkerhed.

Forsvar: Parerede okay på sundhedsområdet, men det er særligt i angrebet, at Løkke vinder.

Taktik: Det var en klassisk Løkke. Han angriber, når han er presset, og der er han farlig.

Valgform: 5 ud af 6 stjerner

Mette Frederiksen

Angreb: Det var ventet med et angreb med centralisering på sundhedsområdet, så det virker træt og smager af selvsikkerhed.

Forsvar: Hun taber på det, som er udråbt som en genistreg – ret til tidlig folkepension for nedslidte. Hun kan ikke tallene eller er for dårlig til at tale udenom.

Taktik: Hun hviler i bevidstheden om, at den er hjemme. Det er overskudsagtigt, og hun kører den hjem på rutinen, indtil hun bliver presset af Løkke.

Valgform: 3 ud af 6 stjerner