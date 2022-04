Qvortrup efter EB-exit: - Ramt på min stolthed

Siden sin pludselige afsked har Ekstra Bladets tidligere chefredaktør været stille som graven.

Trods gentagne tilbud har Henrik Qvortrup således nægtet at udtale sig til Ekstra Bladet - og i øvrigt også samtlige andre danske medier. Det til trods for, at han altid selv har gjort en dyd ud af at kritisere, når kendte, politikere og magthavere nægter at svare på kritiske spørgsmål og i stedet henholder sig til skriftlige udtalelser uden mulighed for opfølgende spørgsmål.

Nu tager den tidligere medieboss dog bladet fra munden på Facebook.

- I denne uge sluttede det så. Temmelig brat. Uden at jeg hverken havde taget af kassen, nogen på lårene eller i øvrigt opført mig utilregneligt. Hvad der sidste forår blev præsenteret som et match made in heaven, var det pludselig ikke længere.

- Uden på nogen måde at frasige mig min del af ansvaret: Jeg er ked af forløbet. Skuffet over det. Og læg dertil: Ramt på min stolthed, skriver han og fortsætter:

- Ja, formelt frasiger jeg mig frivilligt chefredaktørposten. Formelt. Jeg må dog være ærlig og tilføje, at det nok en af den slags beslutninger, som andre formodentlig havde taget for mig få nanosekunder efter, at jeg ikke selv var nået frem til den. At påstå andet er mere Komiske Ali, end jeg bryder mig om at være.

Den tidligere chefredaktør erkender samtidig, at han har haft mangler som leder af Ekstra Bladet.

- Kunne jeg have været en bedre og mere synlig leder? Helt sikkert. Og er der medarbejdere, der har haft det svært med min tilbagelænede form for ledelse? Heller ingen tvivl om det.

- Men der er nuancer i alt. Og det hører med til billedet, at jeg de seneste dage har fået virkelig mange beskeder fra medarbejdere, der har været glade for min – erkender jeg – uortodokse facon. Og så samtidig kvitteret for den journalistiske kurs, der er blevet lagt – og for de resultater, der har fulgt. Tak for de henvendelser. De har varmet.

Langer ud

Qvortrup langer samtidig ud efter ledelsen i JP/Politikens Hus, der både i en pressemeddelelse og i efterfølgende interviews har fastholdt, at Qvortrups exit var en fælles beslutning, og det var Qvortrup selv, der havde ytret ønske om at bruge flere kræfter på journalistik fremfor ledelse.

- Der er fejl på min side. Men der er også fejl hos den ledelse, der på et velbelyst grundlag valgte at binde an med mig, og tilsyneladende fortrød, nærmest inden vi var kommet i gang.

Henrik Qvortrup forlod sit job som ansvarshavende chefredaktør mandag i denne uge. Hans afløser er den tidligere journalistiske chefredaktør Knud Brix.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Henrik Qvortrup til at uddybe sit Facebook-post. Det har han dog takket nej til. Ekstra Bladet forsøger også at indhente en kommentar fra administrerende direktør Stig Ørskov fra JP/Politikens Hus.