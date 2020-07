Qvortrup kræver svar fra Mette F.

Pernille Vermund (NB), Karina Adsbøl (DF) og senest Søren Pape (K) kalder det 'en skandale'.

Politikere står i kø for at kritisere forholdene i TV2's skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, som Ekstra Bladet offentliggjorde mandag.

Men hvis det viser sig, at plejesvigtet af 90-årige Else ikke er en enlig svale, så er der tale om politik i et bredere perspektiv, fastslår Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Hvis vi antager, at de her frygtelige film, vi har set fra Aarhus, i virkeligheden bare udgør toppen af isbjerget. At vi her ser forhold, som man måske kan finde på mange andre plejehjem i Danmark.

- Så er det et mere principielt politisk problem, vi står og ser ind i, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Kan ramme statsministeren

Og sådan et problem kan lande tungt på statsminister Mette Frederiksens skuldre.

- Vi har en statsminister, der om nogen har lovet danskerne tryghed, fortsætter Qvortrup.

- Når sådan noget som det her kan foregå på et dansk plejehjem, når en 90-årig dement kan blive behandlet på denne her måde, er det jo mildest talt ikke udtryk for den tryghed, som statsministeren har lovet os allesammen, at hun gerne vil være garant for.

- Der er et skrigende misforhold mellem de billeder og de ting, vi ser her, og så det, som statsministeren har sagt: at hun garanterer os danskere tryghed.

Hvis det plejesvigt, vi har set dokumenteret fra plejehjemmet i Aarhus, er en tendens i plejesektoren, kalder det klart på politisk handling, mener Henrik Qvortrup.

- Det er jo meget godt med alle skåltalerne om, at vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på de gamle, men hvad hjælper det, hvis det foregår på den måde, vi nu har set.

- Så er det jo, at man siger et, og der foregår noget helt helt andet derude, hvor virkeligheden rent faktisk finder sted.

Ikke noget værdigt liv

'Vi skal tage vare på de svageste i samfundet,' lød det gentagne gange fra statsminister Mette Frederiksen under den coronapandemi, der for denne gang ser ud til at være drevet over i Danmark.

Det klinger dog hult hos Henrik Qvortrup, hvis det menneske, der blev reddet fra corona, bliver behandlet, som Else blev på plejehjemmet.

- Når vi har skullet passe sådan på i den her coronaperiode, er det jo blandt andet for at sikre, at mennesker på plejehjem, dem, der er de allersvageste, ikke bliver ramt af coronaen og dør.

- Man må jo sige, at hvis de, der er blevet reddet af coronaindsatsen, som regeringen har sat i værk, bliver tvunget til at leve et liv som det, vi har set, at stakkels Else måtte leve - jamen så var det næsten bedre, at det ikke havde været tilfældet.

