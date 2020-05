Qvortrup: Sætter dem skakmat igen

Endnu en gang lander en rapport fra Statens Serum Institut på et belejligt tidspunkt for Mette Frederiksen. Tilbage står statsministeren og har igen sat sig tungt på forhandlingerne

I en ny rapport fra Statens Serum Institut sendt til partilederne inden forhandlingerne bliver det slået fast, at genåbning af grænserne vil medføre flere smittede og nye smittekæder. SSI kommer dog ikke nærmere ind på omfanget.

Rapporten falder på et belejligt tidspunkt for Mette Frederiksen og regeringen, der i de seneste uger har trukket i bremsen, når det kommer til grænseproblematikken - et område, som de borgerlige partier og Radikale Venstre har talt varmt for at genåbne.

- Det er meget bekvemt for statsministeren, at Statens Serum Instituts anbefalinger nærmest flugter med de tanker, hun selv har haft, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Hun vil nok blive presset på det med grænserne stadigvæk, men med rapporten fra SSI er det jo svært helt at argumentere imod, fortæller han.

Hvad er der egentlig at forhandle om?

Rapporten er nærmest en gave sendt fra himlen til Mette Frederiksen. Efter pres fra flere partier om eksempelvis genåbningen af grænserne lander en rapport fra SSI, der understøtter de problematikker, som statsministeren tidligere har udtryk bekymring om.

- For tredje gang er de andre partier nærmest sat skatmat forud for forhandlingerne. Mette Frederiksen har sagt, at de lytter til sundhedsmyndighederne, og sundhedsmyndighederne har sagt 'her er, hvad vi kan åbne', så man kan jo spørge, hvad er der egentlig at forhandle om? spørger Henrik Qvortrup.

Mette F. vil regne på stor åbning

Usikkerhed om smittetrykket

Fire uger efter de første trin i genåbningen af Danmark er der ikke registreret øget smitteaktivitet. Årsagen kan Statens Serum Institut ikke fastslå, fremgår det af rapport fra instituttet.

Det er uvist, om den stagnerede smittespredning skyldes, at danskerne fortsat holder afstand og har en høj hygiejne, eller om det eventuelt hænger sammen med, at virussen er blevet svækket.

- Det ser ud til, at der er et flertal uden om regeringen for en undersøgelse af, hvad der egentlig er foregået i det her forløb. Forhandlingerne i dag kan være et ønske om at få det krav præsenteret, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Det, der kunne være interessant, ville være, hvis partierne her i eftermiddag bruger lejlighed til at udfordre Mette Frederiksen på, hvad årsagen egentlig er til, at smittetrykket ikke er steget særlig meget, efter man er begyndt at åbne igen. Hele den diskussion om, hvorvidt der var tale om en overreaktion, fortæller Henrik Qvortrup.

Men alt det er detaljer, for tilbage står statsministeren og har sat sig på det hele endnu en gang.

Forhandlingerne om yderligere genåbning af det danske samfund begynder onsdag kl. 12.