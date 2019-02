Qvortrup slagter Danske Banks spintrick: Patetisk!

Igennem hele Danske Banks årsrapport, der udkom tidligere på ugen, har banken behændigt omdøbt hvidvask-skandalen til det mere perifært klingende 'Estlandsagen'.

- Det er et forsøg på at kalde sagen noget andet end dét, der med det samme ringer en klokke hos rigtig mange mennesker, siger Henrik Qvortrup, Ekstra Bladet politiske kommentator.

- Når man omdøber skandalen, så virker den langt mere fjern. 'Noget i Estland hvad har det med mig at gøre?', håber man folk tænker, forklarer han.

Den tidligere spindoktor for forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen er i det hele taget ikke imponeret over Dansk Banks håndtering og kommunikation omkring hvidvask-sagen.

Kæmpe undladelsessynd

Han peger på, at Dansk Bank eksempelvis har rost de journalister, som har afdækket skandalen for Berlingske og modtaget Cavling-prisen for.

- Det var også patetisk, siger han.

- Danske Bank gør sig mange krumspring for at slippe for at kalde en spade for en spade. Hvis de mente det, når de undskylder, burde de så ikke holde op med det?

- Jeg synes, Dansk Bank har forsømt at få manet fortællingen, at Danske Bank er kriminel for et astronomisk milliardbeløb, i jorden. Jeg siger ikke, at de ikke har lavet fejl. Men det er en kæmpe undladelsessynd, at de ikke i tide fik forklaret, at der pokkers til forskel på at medvirke og blive brugt til hvidvask til at begå hvidvask.

- Den sondring har de tabt. Det betyder, at de i dag i manges øjne står som kriminelle, der har hvidvasket milliardbeløb. Meget kan man sige om Dansk Bank, men det er ikke rimeligt at beskylde dem for det. Der har været lemfældig kontrol, hvilket man kan og skal kritisere, men det er ikke Danske Bank, som har hvidvasket penge.

- Det er en kæmpebrøler, at de ikke fra starten fik sat den pointe på plads. Men det er for sent nu. Derfor er det patetisk at se på, at de nu forsøger at reparere på den fejl det ved at kalde sagen noget andet, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Over for Politiken forklarer Danske Bank midlertidige topchef Jesper Nielsen, at hvidvaskskandalen generelt bliver kaldt 'Estlandsagen'.

I vælger at kalde det 'Estlandsagen' i stedet for hvidvasksagen. Hvorfor?, spørger avisens reporter.

-Det er der ikke noget bevidst i. Det er bare det, som den er blevet kaldt i offentligheden, svarer Jesper Nielsen.

Men som journalist på Weekendavisen Nikolaj Arve gør opmærksom på Twitter, så skal man vist være ansat i Danske Bank for at tro på den forklaring.