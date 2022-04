Qvortrup tavs om exit

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få sin tidligere ansvarshavende chefredaktør til at uddybe grundene til sin pludselige afsked

Han har gjort det til sit varemærke at gå skånselsløst efter at konfrontere kendte, politikere og magthavere.

Men sin eget exit har Henrik Qvortrup fortsat ingen lyst til at kommentere.

Trods gentagne tilbud insisterer den nu tidligere chefredaktør på ikke at ville stille op til et interview med Ekstra Bladet, som han indtil mandag eftermiddag stod i spidsen for.

Ekstra Bladet havde endda en aftale på plads om et videointerview i dag tirsdag, men det har den nu tidligere chefredaktør valgt at løbe fra.

I stedet fastholder Qvortrup, at han ikke vil svare på spørgsmål for nuværende.

- Nej, du kan kun citere mig for, at jeg ikke har yderligere at tilføje ud over det, der allerede fremgår af pressemeddelelsen, som blev sendt ud i går, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne have spurgt den tidligere chefredaktør om, hvad der helt præcist ligger til grund for, at han efter mindre end et år pludselig render af pladsen for det medie, som han kaldte et drømmejob at blive sat i spidsen for.

Men det har han altså ikke lyst til at uddybe over for Ekstra Bladet, hvor han i stedet fremover skal være vært for mediepodcasten 'Q&CO' og løbende lave analyser om dansk politik og danske politikere.

Knud Brix, der har overtaget posten som ansvarshavende chefredaktør for Ekstra Bladet, har heller ikke lyst til at kommentere Qvortrups afgang yderligere.

- Hvis der skal uddybes, må det være Henrik selv, lød det fra Knud Brix, da han blev interviewet om chefskiftet i går.

Henrik Qvortrup tiltrådte 1. juli 2021, men holdt under et år på posten