Qvortrup: Vil I være til grin

Mette Frederiksen vil 'ikke lade sig presse', når det kommer til en genåbning af landet. Det på trods af, at et flertal uden om regeringen ønsker en større genåbning.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, understreger, at det er et stærkt ønske hos Venstre – som hos de øvrige borgerlige partier og Radikale Venstre – at grænsen til Danmark åbnes snarest.

Det siger han forud for onsdagens forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark.

- Vi har sagt, at nu er det grænsens tur. Det er åbningen af grænsen, der har størst betydning for dansk økonomi. Derfor ønsker vi, at grænserne bliver åbnet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Dermed ikke sagt, at grænsen skal åbnes i morgen. Men restriktionerne på grænsen skal lempes inden udgangen af maj, mener V–formanden.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup mener, at det er første gang, vi ser oppositionen vise noget, der bare minder om tænder.

- Hvis de falder ned som lam på den her, så er de til grin og har udspillet deres rolle. Så min forventning er faktisk, at her holder de fast. Det bliver en styrkeprøve, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Hårdt mod hårdt

Mens det de seneste måneder har været Mette Frederiksen, der med hård hånd har styret Danmark gennem coronakrisen, begynder oppositionen at røre på sig. Et flertal uden om regeringen ønsker en større åbning, men om det bliver en realitet, afhænger af oppositionens vilje.

- Det her kommer an på, hvor meget de vil sætte hårdt mod hårdt. Demokratiet er dog, trods alt, fortsat ikke sat ud af kraft. Det betyder, at hvis flertallet insisterer på en større genåbning, kan de fremsætte et beslutningsforslag videre i Folketinget, hvor de kræver, at grænserne bliver åbnet, og så er der er flertal for det, siger Henrik Qvortrup.

Mens Mette Frederiksen tøver, når det kommer til en grænseåbning, er historien en anden hos en stor del af Folketingets øvrige partier.

- Det, det er det interessante, er, hvor meget vil der blive sat hårdt mod hårdt. Vil oppositionen lader sig kyse? Mette Frederiksen vil så helt sikkert sige, godt, så har I ansvaret, hvis smittetrykket stiger, lyder det fra Henrik Qvortrup.