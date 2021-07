Qvortrups første dag på Ekstra Bladet: - Det er et kæmpe problem

Henrik Qvortrup har 1. juli sin første dag som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet. Selvom han indrømmer, at han ligner sine forgængere, er han ikke nervøs for mangel på fornyelse

Der lugter stadig nymalet på hjørnekontoret på Rådhuspladsen, hvor Ekstra Bladet torsdag 1. juli har fået sin nye chefredaktør i form af Henrik Qvortrup.

Ude på gangen hænger en række portrætter af tidligere chefredaktører, og det er ikke svært at få øje på lighederne mellem den nye og de tidligere: en hvid mand over 50, der er kendt for at være åbenmundet og fræk som en slagterhund.

- Hvad nyt kan du bidrage med, som de andre ikke kunne?

- Jeg kan bidrage med en tilgang til Ekstra Bladet, som jeg tror er den rigtige. Så er det fuldstændig rigtigt, at jeg er en hvid, heteroseksuel mand i 50'erne. Der er meget i vejen. Men jeg er også en mand, der indleder det her job med, at vi ikke skal hænge fast i mandehørm og hvide ældre mænd, der kører det hele. Jeg ønsker virkelig en arbejdsplads og et journalistisk udtryk, der er præget af alt andet end mandehørm.

- Men det sagde din forgænger jo også. Hvad er det nye, Henrik?

- Det nye er, at det jeg har tænkt mig at bevise, at det her bliver ikke en mandehørmende arbejdsplads, og at det ikke bliver et mandehørmende journalistisk produkt. Test mig på det.

Flere kvinder

Adspurgt, om det er et problem, at Ekstra Bladet på en række redaktioner som politik, graver, nyheder og sport har meget få kvinder ansat - i flere tilfælde nul eller én - er Henrik Qvortrup ikke i tvivl.

- Det er da et kæmpe problem. Selvfølgelig, siger han og fortsætter:

- Når du peger på en række redaktioner, hvor der er en overvægt af mænd, så afspejler det da selvfølgelig noget, der potentielt er et problem.

- Men jeg vil godt nuancere det. Jeg vil gå langt for at sikre diversitet og sikre kvinder større repræsentation, men jeg vil aldrig gøre det på en sådan måde, at det giver anledning til at gå på kompromis med fagligheden.

- Men påvirker det ikke journalistikken, at vi er så få kvinder?

- Det gør det givetvis, og derfor er det klart, at vi også skal kigge på det. Jeg lover dig, at jeg vil gå målrettet efter at få flere kvinder, også på de redaktioner, siger Henrik Qvortrup, der dog slår fast, at han aldrig vil lade det gå udover dygtige mænd.

Hemmelighedsfuld om forandringer

Den nytiltrådte chefredaktør varsler, at han har planer om at ændre Ekstra Bladet, men han er yderst hemmelighedsfuld om hvordan.

- Jeg vil ikke lave drastiske ændringer, men der kommer til at ske ændringer. Grundlæggende overtager jeg en butik, der repræsenterer det bedste og skarpeste inden for dansk journalistik. Men jeg skulle være en underlig konservativ bagstræberisk type, hvis jeg ikke havde nogle planer om, hvordan det her medie kan blive endnu bedre. Det har jeg da nogle planer for, men ...

- ... du vil ikke afsløre dem?

- Nej, det er godt gættet.

- Men kan du sige lidt om, hvad Ekstra Bladet skal gøre bedre?

- Ekstra Bladet skal være den irriterende sten i skoen for alle, der har fået en form for magt i samfundet.

- Er vi ikke allerede det?

- Ikke nok, synes jeg. Ikke nok. På visse områder er vi den irriterende sten i skoen, men på nogle felter - og jeg vil ikke sige hvilke - er vi blevet for pæne. Det skal vi ikke være.

- Dem, der sidder på magten, de skal kigge sig nervøst over skulderen.

Ingen torn i øjet på troværdigheden

Henrik Qvortrup frygter ikke, at hans fortid som dømt i Se og Hør-sagen kommer til at skade Ekstra Bladet.

- Hvis vi skal kunne holde andre i ørerne, kan det så ikke blive en torn i øjet på Ekstra Bladets troværdighed, tror du?

- Nah. Min fortid er jo virkelig velbeskrevet, og det er jo de færreste i Danmark, der ikke ved, at jeg dummede mig big time for 14 år siden. Jeg har lagt mig fladt ned, og jeg har taget min straf.

- Om det beklikker min troværdighed ..?

- Nej, Ekstra Bladets troværdighed?

- Næh. Det synes jeg ikke. Jeg er den, jeg er. Min fortid er velbeskrevet. Fordi man én gang har begået en fejl, hvad jeg indiskutabelt har, at jeg så for tid og evighed skulle være ude af stand til at påpege fejl ved andre, den køber jeg simpelthen ikke.