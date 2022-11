Råber sine medborgere op: - Kom nu ind i kampen!

Efter at have observeret fem mennesker gå forbi en kvinde i kørestol, der havde brug for hjælp, følte Pernille Rasmussen sig nødsaget til at råbe op og minde folk om, at man skal hjælpe hinanden

I strid modvind sad en kvinde i kørestol på Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens, mens hun forgæves forsøgte at få styr på sine varer, der blev ved med at falde ned på den kolde asfalt. Fem mennesker gik forbi hende, men ikke én stoppede.

Det syn gjorde Pernille Rasmussen så harm, at hun, da hun kom hjem efter selv at have hjulpet kvinden, gik til tasterne og råbte sine medborgere op i den lokale Facebook-gruppe.

Undskyld mit franske

'Jeg undskylder for mit opslag og nok også mit franske', starter det opslag, hvor hun delte sin frustration over det, hun havde været vidne til.

- Jeg skrev det (opslaget, red.), fordi jeg egentlig både var lidt sur og lidt ked af det. Meget ked af det på hendes vegne, faktisk - at hun sidder dér hjælpeløs, og der ikke er nogen, der hjælper hende, forklarer Pernille Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Jeg ville bare gerne have budskabet ud: At vi skal vise lidt mere næstekærlighed over for andre, der har brug for hjælp, i stedet for bare at gå forbi. Det kunne jo være én selv, der stod og manglede hjælp på et tidspunkt.

Hjalp selv kvinden

Da Pernille Rasmussen havde set de fem personer passere kvinden i kørestolen valgte hun selv at sætte farten op og tilbyde hende sin hjælp.

- Jeg er altid vokset op med, at man skal hjælpe, hvor man kan. Det kræver ikke ret meget at hjælpe andre, men det betyder jo alverden for den, der får hjælpen, siger hun.

Hun tilføjer, at det tog få minutter, før både hun og kvinden i kørestolen var videre.

'Jeg undskylder for mit opslag og nok også mit franske, men skal lige ud med det', starter Pernille Rasmussens opslag på Facebook. Foto: Claus Bonnerup

Hallo, Danmark!

Pernille Rasmussen har fået mange tilbagemeldinger på sit opslag, der har fået over 700 likes.

- Jeg har fået mange positive reaktioner, men jeg har også fået nogle negative, og det kan jo ikke undgåes. Blandt andet siger nogle, at det jo kunne være, at dem, der ikke hjalp, havde andre ting, som gjorde, at de ikke kunne. Det kunne være, at de ikke havde tid og sådan nogle ting. Og jo, der er selvfølgelig nogen, der ikke kan hjælpe af en eller anden årsag.

Pernille Rasmussen understreger, at det ikke var hendes formål med opslaget at dømme eller hænge nogen ud.

- Det var bare for at sige 'hallo, Danmark, kom nu ind i kampen og hjælp hinanden!'