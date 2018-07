Råd anbefaler at registrere Cosby som voldelig sexforbryder

Den vanærede amerikanske komiker Bill Cosby skal på en liste over voldelige seksualforbrydere.

Sådan lyder anbefalingen fra et særligt råd i delstaten Pennsylvania, der vurderer dømte seksualforbryderes farlighed. Rådets vurdering har betydning for, hvordan de dømte bliver behandlet både i fængslet, og når de bliver løsladt.

Den 81-årige Cosby blev i slutningen af april dømt skyldig i tre tilfælde af seksuelt overgreb. Han risikerer op til ti års fængsel, når strafudmålingen finder sted den 24. september.

Bliver han klassificeret som en voldelig seksualforbryder, betyder det blandt andet, at politiet skal udsende advarselsflyers om ham i hele hans kvarter, når han bliver løsladt.

Det er nu op til en dommer at afgøre, om man vil følge anbefalingen fra rådet.

Loven i Pennsylvania definerer en voldelig seksualforbryder som en person, der har "en mental abnormitet eller personlighedsforstyrrelse, som gør, at personen sandsynligvis vil begå seksuelle, voldelige forbrydelser".

Vurderingsrådet består af psykologer, psykiatere og andre fagfolk.

Den 26. april blev Bill Cosby af et nævningeting dømt skyldig i at have forgrebet sig seksuelt på en kvinde, han havde bedøvet, tilbage i 2004.

Cosby nægter sig skyldig, og hans advokater har sagt, at han vil anke dommen.

Den 81-årige skuespiller, der blandt andet spillede hovedrollen i komedieserien "The Cosby Show", der blev sendt i 80'erne og starten af 90'erne, er dømt for at have forgrebet sig på en kvinde ved navn Andrea Constand i sit hjem i Philadelphia.

Under retssagen mod ham vidnede også fem andre kvinder, som beskylder Cosby for lignende overgreb.

Bill Cosby har siden domsafsigelsen siddet i husarrest.

Det betyder, at han er iført en gps-sender og kun under helt særlige omstændigheder kan forlade sit hjem i Cheltenham i Pennsylvania.