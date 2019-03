'Rådderen' genåbner: Fra øjebæ til cykelsti

I syv år har halvdelen af 'Rådderen' været gemt væk bag et grønt hegn.

Men på en solrig tirsdag åbnede Københavns overborgmester, Frank Jensen, så det vestlige hjørne, hvor pladsens nye metrostation skal ligge.

Rådhuspladsen genåbner: Så meget har den forandret sig

Her er 49 nyplantede træer omringet af de københavnske bænke, hvor mange mennesker havde sat sig for at tage imod solens stråler.

Bjarne og Ann Britt, der ikke kendte hinanden, sad pludselig og talte sammen under et træ på den travle plads.

- Det er en fantastisk åbningsdag, og solen skinner. Det er næsten som en kyssebænk, grinte Ann Britt Andersen, som er født i Gøteborg, men hvis forældre blev gift på rådhuset i 1950.

Bjarne og Ann Britt Andersen mødte hinanden på 'kyssebænken', som Ann Britt Andersen kaldte den.

Bjarne havde ad omveje hørt om åbningen af pladsen fra en ven, og nu var han begejstret for pladsen, solen og selskabet.

- Det er så heldigt, at man nu kan sidde og snakke sammen, selvom vi ikke kender hinanden. Det er skønt at komme herind og sidde, fortalte Bjarne, der havde taget turen fra Ballerup.

Sådan ser det ud oppefra.

Cyklist vælter

Kort efter Frank Jensen åbnede cykelstien, susede de vilde københavnske cyklister igennem den dobbeltsporede cykelsti, der snor sig tværs over pladsen. Her holdt busserne tidligere, og i gamle dage kom sporvognene trillende forbi.

En af dem, som stoppede, var Renato Guldbergsen, der arbejder på morgenstedet på Christiania.

Én af de første cyklister, der kørte igennem den nye 'lund', mødte en ven på vejen.

- Det er fedt med en cykelsti, så jeg kan komme nemmere igennem byen på arbejde, siger han.

Den nok vildeste cyklist var Julie Iwinski, der valgte at overse afspærringen og køre ned ad den gamle cykelsti. Det endte med, at hun væltede ud over kantstenen, da hun blev overrasket af cyklisterne, der kom fra den anden side. Hendes 'airbag'-cykelhjem tog heldigvis faldet, men når den først er blevet udløst, koster det hende 2000 kroner.

Det var ikke kun lutter glæde ved indvielsen. Julie Iwinski røg på asfalten efter hun tog den gamle og afspærrede cykelsti. Foto: Linda Johansen.

- Jeg er godt nok træt af det. Jeg havde slet ikke set, at der var kommet en ny cykelsti, eller at de havde afspærret den gamle. Det kunne de godt at have gjort bedre, inden de åbnede den, siger Julie Iwinski, der ud over at vælte med cyklen også var syg.

Selve krydset ved cykelstien er udstyret med et rødt stopskilt og fuldt optrukket streg.

Gammel øjebæ

Før byggeriet af metrostationen lå den sorte HT-busterminal, som mange mente var en øjebæ, på pladsen. Busserne skal nu til at holde ud for Tivoli og ud til H.C Andersens Boulevard.

Sådan så øjebæen ud. En af dem, Ekstra Bladet mødte ved pladsen, husker busterminalen som 'noget af det grimmeste'.

Området bliver hovedindgangen til metrostationen, der skal forbinde Rådhuspladsen med Gammel Strand og Hovedbanegården.

Frem til åbningen af cityringen, som er planlagt til slut-juli, vil Rådhuspladsen stadig være præget af byggeaktiviteter. Herefter bliver hele pladsen givet tilbage til danskerne, der siden rådhusets opførelse i 1905 har stimlet sammen ved festlige lejligheder og demonstrationer på pladsen.

Glade borgmestre

Overborgmester Frank Jensen åbnede cykelstien og var i den forbindelse glad for at få byen tilbage.

- Vi er mange, der har glædet os til at få byen tilbage efter flere års metrobyggeri. Samtidig får vi genskabt byens mange fine og historiske pladser, der har været gemt væk bag byggepladshegn, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i forbindelse med indvielsen af cykelstien.

De nyplantede træer på Rådhuspladsen er robinie, spidsløn, japansk røn, vandgran og rød hestekastanje. Ud over træerne og de historiske københavnerbænke vil Rådhuspladsen blive udstyret med trapper og elevatorer ned til den kommende underjordiske metrostation.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager (EL), glæder sig over at give pladsen tilbage i en mere grøn udgave:

- Busholdepladsen er nu fortid og er blevet erstattet af et lille, grønt åndehul helt centralt i byen med næsten tre gange så mange træer som tidligere.

Pladserne omkring de resterende 17 metrostationer bliver stort set, som før metrobyggeriet gik i gang, men flere steder vil der blive plantet flere træer.