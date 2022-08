Rådgiver brød reglerne: Ville forgylde ægtemand

'Hvem skal sælge jeres bolig?'

Sådan skrev en bankrådgiver fra Nordea i en mail til en kunde, som var ved at sælge sit hus og havde brug for at få oplysninger om restgælden. Og vedkommende er ikke den eneste, der har modtaget dette spørgsmål.

Det skriver Finans.

I mailen, som mediet er i besiddelse af, var der ingen oplysninger om restgælden, men i stedet en henvisning til en specifik Danbolig-forretning.

Rådgiveren undlod belejligt at fortælle, at hendes mand er indehaver af forretningen, hvilket er stik mod Nordeas interne regler på området.

Brød reglerne

Selvom Nordea ad flere omgange har fortalt Finans, at der ikke er penge mellem selskabet og Danbolig, lader det ikke til at være tilfældet.

- Vi har meget klare regler på dette område, som ser ud til ikke at være overholdt. Det er jeg meget ked af.

- Nordeas regler er klare: Som Nordea-medarbejder deltager vi ikke i handlinger eller anbefalinger, hvis vi har personlig interesse i sagen eller har en tæt relation til en tredjepart, der ville kunne drage fordel af anbefalingen, siger Mads Skovlund Pedersen, privatkundechef i Nordea i Danmark, til mediet.

Finans har rettet henvendelse til Finanstilsynet i sagen, men tilsynet oplyser, at der findes ikke specifikke regler på området og henviser til, at bankens egne politikker skal tage hånd om problemet.

