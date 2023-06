Rådhus inficeret af rotter: Har lukket kantinen

Kender du til rotte-problemet på Tårnby Rådhus? Kontakt journalisten her.

Det vrimler med rotter på Tårnby Rådhus, der ligger midt på Amager.

Det bekræfter Tårnby Kommune, der dog ikke har lyst til at fortælle om det i et interview, over for Ekstra Bladet.

Flere dele af rådhuset er ganske enkelt blevet lukket ned som følge af rotteplagen, oplyser kommunens kommunikationsafdeling i et mailsvar:

'Der er konstateret rotter i kælderen under dele af Tårnby Rådhus. De områder, hvor der er fundet spor efter rotter, er lukket ned, og der er sat gang i rottebekæmpelse på områderne og uden for rådhuset, ligesom der sættes ekstra fokus på hygiejne,' skriver de og fortsætter.

Annonce:

'Der er ikke fundet spor efter rotter på kontorer eller gangarealer, og medarbejderne kan arbejde som vanligt på rådhuset. Det er p.t. ikke muligt at melde en dato ud for, hvornår rotterne forventes at være væk fra rådhuset,' oplyser de.

Allan S. Andersen (S) har været borgmester i Tårnby siden 2018. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Har lukket kantinen

Rådhusets kantine er et af de områder, der har måttet lukke på grund af skadedyrene.

Mens medarbejderne har nydt frokosten, har det nemlig kriblet på kantinens loftsplader, lyder det.

'Kantinen ligger i kælderen, hvor der er konstateret rotter, og da der desværre er fundet tegn på rotter på loftspladerne over kantinen, har vi lukket kantinen ned, mens vi håndterer problemet,' skriver kommunen.

Rådhuset på Amager Landevej blev indviet i 1960.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se med herunder, hvor Ekstra Bladets rapporter er taget med på rottejagt.

Bevæbnet med sit luftgevær og sit termiske sigtekorn gør Kjeld Nyhus Andersen livet surt for de mange rotter, der er til gene for de danske landmænd. I nattens mørke fulgte Ekstra Bladet ham i en stald uden for Silkeborg, hvor han fortalte om livet som skadedyrsbekæmper. På godt og ondt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LIVE fra kloakken: Følg rotternes færden

Skadedyrsbekæmper: Disse fejl begår I