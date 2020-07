Rådmand vil ikke politianmelde Ekstra Bladet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ældrerådmanden i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), vendte for kort tid siden på en tallerken og afviser nu at politianmelde Ekstra Bladet for at vise klip fra en omstridt TV2-dokumentar.

- Det er jo en myndighedsting. Og det må myndighederne tage sig af, siger hun til TV2 News.

- Betyder det, at Aarhus Kommune ikke kommer til at gøre noget? Ikke kommer til at politianmelde Ekstra Bladet for at vise optagelserne?

- Jeg gør i hvert fald ikke, nej. Så det forventer jeg heller ikke, at Sundhed- og Omsorg (hendes egen forvaltning) gør i Aarhus Kommune, siger hun.

- Så Ekstra Bladet kommer ikke til at blive retsforfulgt. I kommer ikke til at gøre mere på nuværende tidspunkt?

- Jeg kommer ikke til at anmelde det her. Nej.

Vred Pape: 'Det er en skandale'

Video/redigering: Ernst van Norde, Emma Svendsen

Kaldte det ulovligheder

Udmeldingen går stik imod det, hendes egen forvaltning har arbejdet for. Nemlig at stoppe visningen med hjælp fra domstolene, hvilket indtil i går lykkedes.

Tidligere i dag sagde hun også til Ritzau, at der var tale om 'ulovligheder', når optagelserne alligevel kom frem i Ekstra Bladet.

- I Aarhus Kommune kommer I ikke til at foretage jer yderligere i forhold til, at Ekstra Bladet har vist de her optagelser?

- Nej. Jeg gør ikke i hvert fald, siger hun nu til TV2 News.

- Hvad betyder det? Betyder det, at der er nogen andre, der kan gøre det?

- Det betyder, at jeg er rådmand. Jeg er ikke jurist. Som rådmand siger jeg nej. Men hvis juraen siger noget andet, skal jeg jo bøje mig for det.

- Men jeg gør ikke - og jeg formoder og forventer heller ikke, at Sundhed- og Omsorgsforvaltningen gør det. Men jeg kan selvfølgelig blive klogere. Jeg er ikke jurist, siger rådmanden, som altså er øverste chef for netop denne forvaltning i Aarhus Kommune.

Ekstra Bladet har både mandag og i dag forgæves forsøgt at få et interview med Jette Skive om sagen.

Video/redigering: TV2, Emma Svendsen

