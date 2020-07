Rådmand vil rydde op i ældreplejen: - Helt uacceptabelt

Rådmand Jette Skive (DF) vil have ryddet helt op i ældreplejen i Aarhus Kommune. Det siger hun ifølge TV2 nyhederne.

Derfor sætter hun gang i gennemgribende ændringer. Ændringerne skal sikre, at tilliden til ældreområdet i Aarhus genoprettes.

- Det er helt uacceptabelt, at vi ser plejesvigt, hvor borgerne behandles uværdigt. Jeg har hørt et sprog, som ingen kan og skal acceptere, og set hvordan ældre svage borgere bliver udsat for omsorgssvigt. Det gør mig både vred og ked af det. Vi har brug for, at tilliden til ældreplejen bliver fuldstændig genoprettet, og det kræver massive ændringer af området, siger Jette Skive ifølge en pressemeddelelse.

- Jeg har bedt min direktør, Hosea Dutschke, komme med en plan og en organisationsændring for, hvordan vi grundlæggende ændrer hele ældreområdet i Aarhus, siger Jette Skive i en pressemeddelelse udsendt af afdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Rådmanden sætter gang i en række tiltag med omgående virkning.

Der skal blandt andet ansættes flere medarbejdere i ældreplejen og oprette en klage- og ombudsmandsfunktion.

Desuden går hun efter at få afsat et 'trecifret millionbeløb' til ældreplejen ved budgetforhandlinger.

Alt i alt kommer virkningerne til at løbe sig op i et beløb svarende til ti millioner kroner.

Udmeldingen kommer, efter at en række skjulte optagelser, som Ekstra Bladet har udgivet, der har vist kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor 90-årige demenssyge Else boede i en årrække.