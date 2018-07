Rådne svin stank langt væk: - Maven vender sig

Flere naboer har klaget over stanken af rådne svin, fordi et landbrug har smidt svinekadavere i normale skraldespande ud til vejen

Det er bestemt ikke et kønt syn, man møder, hvis man går en tur forbi svinefarmen Øster Hunderup på Mors.

Der ligger døde svin i skraldespande, som mangler låg. Flere naboer melder om stank af råd, og måger der hakker i kadaverne, skriver Morsø Folkeblad.

Jakob Ponsgård, der ofte er på Mors for at besøge familie, valgte at lave et opslag på kommunens facebookside, hvor han spørger, hvordan den praksis kan foregå.

- Der er en tydelig rådden lugt. Men det er synet, der er det værste. Sådan en flok måger, der går amok på svin, der vælter ud af grønne skraldespande, er ikke et kønt syn. Når man går forbi en bunke svin, der er sorte af råd, vender maven sig, siger han til Ekstra Bladet.

Det er ulovligt

Ifølge paragraf 3 og 5 i bekendtgørelsen om døde produktionsdyr skal de opbevares væk fra offentlig vej, og sådan at ådselsædende dyr ikke kan komme i nærheden af dem.

På den måde kan de ikke videreføre smitte, hvis svinene er døde af en sygdom.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er ulovligt at have døde produktionsdyr så tæt på en offentlig vej. Derudover skal de ikke være tilgængelige for ådselsædere, som for eksempel måger. FOTO: Privatfoto.

Birgitte Stahl, der er nabo til landbruget, blev forfærdet, da hun kom forbi svinefarmen med sine børnebørn.

- Da vi kørte forbi svinefarmen første gang, var det ualmindeligt ulækkert og stank forfærdeligt. Senere på aftenen, da vi kom forbi igen, var et af svinene faldet ned på jorden af opsvulmethed, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Birgitte Stahl har flere naboer klaget over svinefarmen i løbet af den sidste måned. Ekstra Bladet har været i kontakt med en anden nabo, som har gjort kommunen opmærksom på problemet tidligere. Hun har ikke ønsket at stå frem.

Kølerummet virkede ikke

Arne Kirk, der er direktør for teknik og miljø, bekræfter overfor Morsø Folkeblad, at kommunen har modtaget flere klager over gården. Han fortæller, at kommunen er i kontakt med svinefarmen.

Problemet har været, at det normale opbevaringskølerum har haft en defekt låge og derfor ikke kunne tages i brug.

Han ser dog ikke grund til videre panik.

- Den fejl er rettet, så jeg forventer ikke, at det sker igen. Men vi holder da et ekstra vågent øje med stedet.

Arne Kirk oplyser, at de ikke har politianmeldt svinefarmen, men at de har tillid til, at tingene bliver bragt i orden.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Arne Kirk uden held.

Det er simpelthen for dårligt

Det er ikke kun naboerne til svinefarmen, der synes, det er for dårligt. Anders Christiansen, der står for den daglige drift af svinefarmen, synes selv, at praksissen er under lavmålet.

- Jeg har egentlig kun at sige, at vi har en kølebrønd, som vi plejer at smide svinene i. Den har været defekt, og vi har været for længe om at få den lavet. Det er uacceptabelt, at svinene står så tæt på vejen. Det er slet ikke i orden, og der har vi bare været for dårlige, siger han til Ekstra Bladet.

Selvom han godt kan se sin egen fejl, mener han dog, at naboerne har taklet situationen dårligt.

- Jeg forstår ikke den slags naboer, som hellere vil inddrage kommunen og avisen, end at sige det direkte til mig først. Jeg holder fuldstændig med dem, men jeg synes, de skulle have ringet til mig inden, siger han.

Kølebrønden skulle ifølge Anders Christiansen være bragt i orden nu, og der vil derfor ikke være flere rådne svin ude ved vejen.

