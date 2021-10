Rådnende spøgelsesskib truer otte millioner

En olietanker står til at skabe et massivt oliespild i Det Røde Hav, der kan få alvorlige konsekvenser for flere millioner mennesker

En efterladt olietanker i Det Røde Hav kan betyde, at otte millioner mennesker kan stå uden rent vand.

Det skriver The Guardian.

Olietankeren FSO Safer har været efterladt siden 2017, hvor Houthi-styrkerne - der er en yemenitisk oprørsgruppe - tog kontrol over skibet.

Siden da er skibet begyndt at rådne, hvilket ser ud til at resultere i et massivt oliespild.

Det fremgår af en rapport fra Nature Stability.

Massive konsekvenser

Oliespildet vil med al sandsynlighed betyde, at de to store havne i Hodeidah og Salif indenfor to uger, hvilket kommer til at true Yemens brændstofsimport.

200.000 ton brændstof vil ikke nå frem, hvilket svarer til 38% af landets samlede forbrug.

Det betyder, at brændstof vil stige med 80 procent i pris, og det manglende brændstof vil betyde, at 8 millioner mennesker ikke kan få vand i hanerne, da landets vandpumper ikke vil fungere.

Op til 85,2 procent af Yemens fiskeri i Det Røde Hav vil bliver ødelagt indenfor den første uge, og helt op til 100 procent indenfor tre uger.

Derfor vil mellem 5.7 millioner til 8.4 millioner mennesker vil mange mad - alt efter om oliespildet når de sydlige havne.

Et så massivt oliespild kan også betyde luftforurening i området, som kan resultere i hjerte- og respiratorindlæggelser for befolkningen.

FN skal holde sig væk

FSO Safer indeholder fire gange så meget olie som Exxon Valdez, der resulterede i et massivt oliespild i Alaskagolfen i 1989.

Oliespildet, som bliver mere og mere sandsynligt, vil være en miljøkatastrofe, der vil have betydning for Saudi-Arabienn, Eritrea og Djibouti.

FN er derfor i gang med trevejsforhandlinger mellem Houthi-styrkerne og Yemens regeringen. FN har søgt om tilladelse af Houthi-styrkerne til at undersøge skibet, men Houthi-styrkerne vil have skibet repareret af FN - hvilket der ikke er råd til.