Rådyr kvalt i boldnet

Da medlemmer af Aarhus Beachvolley Club onsdag formiddag slog hovederne sammen for at spille en omgang beachvolley, var det et trist og dramatisk syn, der mødte dem.

For i sandet lå et livløst rådyr, der var blevet kvalt i boldnettet på banen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

- Det var dødt, og det havde viklet nettet rundt om halsen mange gange. Det ligner, at det er gået i panik i forsøget på at komme væk, og så har det fået viklet sig endnu mere ind i nettet, siger næstformand i Aarhus Beachvolley Club Jeff Jørgensen til mediet.

137 henvendelser

Selv om det er tragisk, er det ikke unormalt for rådyr at forvilde sig ind i hegn eller net, som de kan blive fanget i.

Ifølge TV 2 Østjylland har Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Dyrenes Beskyttelse foretaget en stikprøveundersøgelse, som netop viser, at hjorte hvert år bliver fundet i hegn, snor og net, som de er blevet fanget i.

Og 137 borgere har allerede henvendt sig til Dyrenes Beskyttelse, fordi de har fundet hjorte, der har siddet fast i hegn og net.

Som følge af det triste fund af det døde rådyr har man i Aarhus Beachvolley Club indskærpet over for medlemmerne, at det er vigtigt at få ryddet nettene ordentligt op.