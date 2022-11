Rabat til boligkøbere: 4 procent-lånet lurer

Inflationen dykker i USA, og det er sød musik for boligkøberne.

Der kan ikke længere gives tilbud på de dyre 6 procent-lån. Det 30-årige 6 procent-lån er ikke længere i spil, og samtidig er kurserne steget så voldsomt i indeværende uge, at et 4 procent-lån med afdrag i overvejende grad bør overvejes.

Det skriver Finans.

Torsdag var kursen på et 4 procent-lån tæt på 96. Det var en direkte konsekvens af de amerikanske inflationstal, der blev offentliggjort torsdag.

Den amerikanske inflation ser ud til at have toppet, og i oktober faldt inflationen for fjerde måned i træk. Kurserne steg deraf på alle de lange obligationer.

Magisk grænse

En gylden tommelfingerregel er, at kursen på et boliglån som udgangspunkt skal være over 95, før lånet anses som attraktivt.

Annonce:

Derfor er 4 procent-lånet igen attraktivt. 4 procent-lånet med 10 års afdragsfrihed flirtede også med den magiske kurs på 95.

5 procent-lånet lå på 99,55 og dermed undgår man stort set kurstab. En decideret drømmekurs.

Kursstigninger og dermed rentefald er en glædelig nyhed for flere boligkøbere. Det skyldes, at de nu skal kreditgodkendes efter at kunne betale for et 5 procent-lån med afdrag.

Hvis de nye købere samtidig finansierer et nyt hus med det igen attraktive 4 procent-lån, vil de samtidig få en effektiv rente, der ligger 1,5 procent lavere, end hvis de skulle finansiere et 6 procent-lån, skriver Finans.

Bedre end ventet

Kurserne på de lange obligationer er yderst påvirkelig over for det amerikanske inflationstal.

Når private skal låne penge ud, skuer de til renterne hos centralbankerne. Alene forventningen om kommende rentestigninger påvirker renteniveauet.

Annonce:

Derfor vil en højere end ventet inflation få renterne til at stige. Der vil i det tilfælde være forventning om yderligere rentestigninger fra Federal Reserve for at få bugt med inflationen.

Modsat vil det få renterne til at falde mere til ro, når inflationen er lavere end ventet, fortalte cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre tidligere til Ritzau.

- Det er en mærkbar lettelse for markederne, hvor vi ser renterne falde ret markant. Det smitter også af på de danske renter, som peger ned efter tallet fra USA.

- Den høje inflation og den kraftige stramning af pengepolitikken i USA spiller en rolle, skriver Jeppe Juul Borre.

Både Jeppe Juul Borre og Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, peger dog på, at inflationen i USA stadig er langt over det niveau, som Federal Reserve ønsker sig