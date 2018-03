Rabies-epidemi hærger ferieparadis: 22 områder er 'røde zoner'

Sådan er symptomerne på rabies

Rabies er en virus, der primært angriber nervesystemet og hjernen og kaldes også hundegalskab. Det rammer primært dyr og gør dem aggressive, inden de til sidst dør.

Rabies smitter via spyt og kan også smitte mennesker, hvis man for eksempel bliver bidt. Symptomerne på rabies viser sig efter mellem tre uger og tre måneder, og mærker man først symptomer, kan sygdommen ikke kureres, og så er der tæt på 100 procents risiko for, at man dør.

Rabies kan dog, inden man oplever symptomer, kureres med en vaccine.

Kilde: Netdoktor