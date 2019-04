Rachael blev kaldt 'krokodille': Nu tør hun gå rundt i bikini

Det er ikke meget mere end to år siden, at 43-årige Rachael Reynolds fra britiske Huddersfield følte sig så usikker omkring sit udseende, at hun knap turde forlade sit hjem.

Den engelske mor til tre lider af den arvelige nervebindevævs-sygdom Neurofibromatosis type 1 (NF1). Det er en sjælden sygdom, som skyldes forandringer i et gen på kromoson 17, og som ofte kendetegnes ved fregner, svulster og såkaldte 'cafe-au-lait-pletter' i huden.

Mange oplever problemer med øjne og nerver, indlæringsvanskeligheder er langt fra ualmindelige, og i sjældne tilfælde kan sygdommen komme til udtryk i knoglerne ved falske led, skoliose og knogledysplasi.

Den sjældne hudsygdom begyndte først at komme til udtryk på Rachael Reynolds' krop fra omkring 13-års-alderen. Her ses hun som 21-årig i 1996. Foto: Ritzau Scanpix

For Rachael Reynolds betyder sygdommen, at hun har en masse små svulster i ansigtet, på halsen, armene, ryggen, maven og benene. Desuden har hun nedsat hørelse og bruger derfor mundaflæsning, når hun kommunikerer med andre.

Værre for hver graviditet

Hendes far led også af NF1, men Rachael Reynolds begyndte først at få de fysiske symptomer, da hun kom i puberteten i 13-ars-alderen. For hver af hendes graviditeter, er det gradvist blevet værre.

Hun har tidligere fortalt i medierne, hvordan hun har oplevet, at fremmede har råbt af hende på gaden, og engang fik hun at vide, at hun lignede en krokodille.

Hun var i mange af sine yngre år bange for, at hun aldrig ville finde kærligheden på grund af sin sygdom. Men i 2003 begyndte hun at date sin gamle ven Mike, og i 2013 blev de gift. I dag bor de i Yorkshire med deres tre fælles børn. Mike har desuden en 23-årig datter fra et tidligere forhold.

Et hus med usædvanlige mennesker

Men den 43-årige mor havde ikke regnet med, at det skulle være et realityprogram, der skulle ende med at give hende den selvtillid, hun har manglet hele sit liv.

Hun er nemlig en af de ni deltagere i britiske Channel 5’s nye programsatsning 'House of Extraordinary People', hvor ni mennesker med hver deres fysiske udfordringer flytter sammen i et hus i Yorkshire i 10 dage. Programmets formål er at udfordre folks fordomme og måde at se andre mennesker på.

Næste gang, Rachael Reynolds tager på ferie med familien, vil hun tage bikini på. Foto: Ritzau Scanpix

Deltagelsen har været lidt af en øjenåbner for Rachael Reynolds, som fortæller til blandt andre Daily Mail og Examiner Live, at hun nu har fået langt mere selvtillid omkring sin hud og sin krop.

Så meget, at hun endda iførte sig en bikini, da programmet optog en scene ved en hot tub. Desuden har hun planer om at skulle have badetøj på, når hun og familien tager på ferie til sommer.

- Da jeg kom ind i huset, havde jeg aldrig troet, at jeg ville tage min top af foran kameraet, siger hun ifølge Daily Mail.

- Det var fantastisk. Vi havde en gensidig forståelse for hinanden og havde empati for hinanden, og de gav mig ny selvsikkerhed til når jeg bevæger mig ude i verden, siger hun videre til Examiner Live.

Kan tale om det nu

Blandt de andre personer, der som Rachael Reynolds flyttede ind i huset i Yorkshire, er en skægget kvinde, en dværg og en 'kæmpe'. De ti dage sammen med ligesindede, der alle lever med fordomme omkring deres udseende hver dag, har især påvirket måden, den 43-årige mor opfatter sig selv og folks reaktioner.

- Jeg ved ikke, om det kommer til at ændre på min fremtid, jeg ved bare, at jeg bedre kan tale om det nu. Jeg kan ikke sammenligne mig med de andre, for alle er forskellige. Jeg har nemmere ved at ignorere uforskammetheden nu. At se, hvad de andre går igennem, har hjulpet mig til bedre at kunne håndtere det, fortæller hun.

