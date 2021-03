'Racistiske billeder': Seks Dr. Seuss-bøger udgår

Seks Dr. Seuss-bøger stopper med at blive udgivet på grund af racistiske billeder

Det er nu slut med købe en række Dr. Seuss-bøger.

For fra Dr. Seuss Enterprises lyder det tirsdag, at på grund af racistiske og ufølsomme billeder stopper seks Dr. Seuss-bøger med at blive udgivet.

Det skriver nyhedsbureauet AP samt flere amerikanske medier.

- Disse bøger portrætterer mennesker på en sårende og forkert måde, oplyser Dr. Seuss Enterprises til nyhedsbureauet.

At stoppe salget af bøgerne er ifølge firmaet selv kun en del af en større plan fra deres side om at sikre sig, at 'kataloget repræsenterer og støtter alle samfund og familier'.

Her er de seks Dr. Seuss-bøger, der ikke længere bliver udgivet And to Think That I Saw It on Mulberry Street - hedder Brumbassegade på dansk

If I Ran the Zoo /

McElligot’s Pool

On Beyond Zebra

Scrambled Eggs Super!

The Cat’s Quizzer

Beslutningen kom allerede sidste år

Det er ikke en hurtigt beslutning, som firmaet har truffet.

Dr. Seuss Enterprises besluttede sig nemlig allerede sidste år for at stoppe produktionen og salget af de seks bøger efter flere måneders drøftelser.

Til AP fortæller firmaet, at de har lyttet til feedback fra flere lærere, akademikere og specialister indenfor feltet efter at have gennemgået titelkataloget.

'Katten med hatten', som er en af Dr. Seuss' mest populære historier, har også modtaget kritik.

Dog bliver bogen ikke fjernet fra publiceringslisterne, og vil derfor stadig kunne købes.

Dr. Seuss, som har det fulde navn Theodor Seuss Geisel, blev født i Springfield, Massachusetts i USA i 1904. Hans bøger er blevet oversat til mange sprog, herunder punktskrift, og solgt i mere end 100 lande.